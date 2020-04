SSH.COM tarjoaa liiketoimintakriittistä tietoturvaa yhdelle Kaakkois-Aasian suurimmista pankeista



Helsinki – 3.4.2020 – OCBC Bank, yksi Kaakkois-Aasian suurimmista pankeista, on valinnut useita SSH.COM:in tuotteita turvaamaan pankin liiketoimintakriittistä IT-infrastruktuuria. Toimitukseen kuuluu mm. Tectia® Client/Server- ja PrivX®-tuotteita.

OCBC Bank on Singaporen vanhin toimiva pankki, joka syntyi vuonna 1932 kolmen paikallisen pankin yhteenliittymänä. Vanhin näistä pankeista oli perustettu vuonna 1912. OCBC on nykyään taseeltaan Kaakkois-Aasian alueen toiseksi suurin finanssipalveluryhmä ja yksi maailman parhaiten luokitelluista pankeista, jolla on Moody’s:in Aa1-luokitus. OCBC Bank tunnetaan taloudellisesta vahvuudestaan ja vakavaraisuudesta ja se on säännöllisesti mukana Global Financen maailman viidenkymmenen turvallisimman pankin listalla. The Asian Banker -julkaisu on nimennyt OCBC:n Singaporen parhaiten johdetuksi pankiksi.

Kaupan arvo on useita satoja tuhansia Yhdysvaltain dollareita ja se sisältää tuotelisenssejä, tukipalveluita ja monivuotisia tilaussopimuksia, jotka koskevat useita SSH.COM:in tuotteita.

“Loimme yhdessä Singaporen jakelijamme Quantiq Internationalin kanssa OCBC:lle räätälöidyn kokonaisratkaisun, joka täyttää heidän tiukat turvallisuusvaatimuksensa ja turvaa heidän kriittiset järjestelmänsä myös pitkälle tulevaisuuteen”, sanoi SSH.COM:in toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. “Kauppa on osoitus asemamme vahvistumisesta edelleen APAC-alueella ja näyttää myös, että tämän alueen rahoitussektori on edelläkävijä tietoturvan parantamisessa.”

“Tämä oli merkittävä voitto Quantiqille ja SSH.COM:ille. Loimme yhdessä joustavan ja tulevaisuusyhteensopivan ratkaisun OCBC:lle”, sanoi Quantiq Internationalin johtaja Kelvin Ng. “SSH.COM on meille tärkeä partneri. Yhdistämällä SSH.COM:in maailmanluokan tuotteet ja Quantiqin osaamisen pystymme tarjoamaan huipputasoisia ja perustavaa laatua olevia tietoturvaratkaisuja Kaakkois-Aasian alueen johtaville yrityksille.”

Tectia Client/Server on johtava vaativaan yrityskäyttöön tarkoitettu SSH-ratkaisu protokollan alkuperäiseltä kehittäjältä. Tectia tarjoaa markkinoiden nopeimman tiedostonsiirron, edistyksellisen standardeihin pohjautuvan sertifikaattiautentikaation ja ammattitaitoisen, globaalin 24/7-tuen.

PrivX on ketterä, helppokäyttöinen ja nopeasti asennettava pääsynhallintaratkaisu laajennettujen käyttöoikeuksien hallintaan konesali-, pilvi- ja hybridiympäristöissä. PrivX:n avulla asiakkaat voivat joustavasti tarjota ja hallita pääsyä palvelimiin, verkkolaitteisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin käyttäjien roolien ja käyttötarpeiden mukaisesti. PrivX tarjoaa ainutlaatuisia toimintoja, jotka perinteisiin tai itse kehitettyihin työkaluihin verrattuna parantavat tietoturvaa ja myös lisäävät liiketoiminnan tehokkuutta ja pienentävät pääsynhallinnan toteutus- ja käyttökustannuksia.

Asiakkaat maailmanlaajuisesti käyttävät PrivX:ää lukuisissa käyttötapauksissa kuten pilvi- ja DevOps-käytäntöjen turvaamisessa, ulkoisten yhteistyökumppanien pääsynhallinnassa ja pääsynhallinnan automatisoimisessa.

Lisätietoa PrivX-ratkaisusta saat sivuiltamme: https://www.ssh.com/products/privx

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com .





