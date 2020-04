NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 3.4.2020 klo 8.57

NoHo Partners Oyj:n hallitus on päättänyt siirtää yhtiön avainhenkilöille suunnattujen osakepalkkioiden maksamista

Koronaviruspandemian ja siitä johtuvan yleisen taloudellisen epävarmuuden johdosta NoHo Partners Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön johdon esityksen mukaisesti siirtää yhtiön johtoryhmälle suunnatun osakepalkkiojärjestelmän mukaisten osakepalkkioiden maksamista ensimmäiseltä ansaintajaksolta.

NoHo Partners tiedotti yhtiön hallituksen päättäneen avainhenkilöille suunnatusta osakepalkkiojärjestelmästä 30.11.2018 sekä sen toisesta ansaintajaksosta 30.12.2019.

Osakepalkkiojärjestelmä sisältää kolme ansaintajaksoa, joista ensimmäinen ansaintajakso oli 13 kuukautta aikavälillä 1.12.2018–31.12.2019. Toinen ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2020–2021 ja kolmas kalenterivuodet 2022–2023. Hallitus vahvistaa palkkion ansaintakriteerit tavoitetasoineen sekä kohdehenkilöt ennen kunkin ansaintajakson alkua. Mahdollinen osakepalkkio eri ansaintajaksoilta voidaan maksaa osakkeina, rahana tai niiden yhdistelmänä.

Yhtiö tiedottaa ensimmäisen ansaintakauden osakepalkkioiden maksuaikataulusta ja maksutavasta myöhemmin.

Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 50 524 9445

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.