Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 3.4.2020 klo 9.00

Nexstim Oyj päivittää koko vuoden 2020 tulevaisuudennäkymää

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa että koronavirus COVID-19 pandemia vaikeuttaa Yhtiön liiketoimintaympäristöä ja sen vuoksi ei ole mahdollista antaa koko vuoden 2020 liikevaihdosta arviota ennen kuin terveyskriisin kesto on paremmin tiedossa.

Kustannussäästöt, joista ilmoitettiin 26.3.2020, arvioidaan vähentävän koko vuoden 2020 liiketappiota vuoteen 2019 verrattuna. Yhtiö arvioi, että näiden kustannussäästövaikutusten toteutuessa sekä lainojen takaisinmaksujen tapahtuessa aiemmin sovittujen aikataulujen mukaisesti, Yhtiön käyttöpääoma riittää vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen loppuun asti.

Yhtiön tarkennetut tulevaisuudennäkymät: Koko vuoden 2020 liiketappion odotetaan vähenevän vuoteen 2019 verrattuna.

Nämä taloudelliset näkymät korvaavat aikaisemman, 28.2.2020 julkaistun arvion, jonka mukaan Yhtiö odotti liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2020 NBT-liiketoiminnan liikevaihto olisi kasvanut ja että tilikauden tulos olisi ollut tappiollinen.

Nexstim OYJ

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)

Jussi Majamaa

+ 358 40 842 4479

jussi.majamaa@sisupartners.com

