Soprano Oyj pörssitiedote 3.4.2020 klo 9.00



Sopranon tilinpäätös 2019 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 on julkaistu

Soprano Oyj on tänään julkaissut tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen sekä emoyhtiön tilinpäätöksen. Lisäksi on julkaistu selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2019.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja selvitykset ovat tämän tiedotteen liitteinä PDF-muodossa. Ne julkaistaan myös yhtiön verkkosivuilla www.soprano.fi.

Soprano Oyj





Lisätietoja:

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen, +358 400 413314, arto.tenhunen@soprano.fi

talousjohtaja Panu Kauppinen, +358 44 2363740, panu.kauppinen@soprano.fi

Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.



Sopranon kuuden businesskoulun 1500 koulutusohjelmaa ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkon yli remote-koulutuksina, tekoälyavusteisesti verkossa online-koulutuksena tai perinteisesti luokkahuonekoulutuksena. Uuden teknologian avulla teoreettiset opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut kollegoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä yhä useammin kokonaan verkossa. Tavoittelemme monistettavaa ja hyvin skaalautuvaa kansainvälistä koulutusliiketoimintaa.



Sopranon omat asiantuntijat palvelevat koulutuskeskuksissa kolmessa maassa ja seitsemässä kaupungissa, Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Sopranolle on myönnetty Avainlippu-tunnus.



Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi



Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:

Soprano Oyj

www.soprano.fi

www.mifacademy.com



Informator Tieturi Group

www.informator.se

www.tieturi.fi



Management Institute of Finland MIF

www.mif.fi

www.infor.fi

www.jto.fi

www.fintra.fi

Liitteet