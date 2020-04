ENEDO OYJ Pörssitiedote 3.4.2020 klo 9.30



Kutsu Enedo Oyj:n yhtiökokoukseen



Enedo Oyj:n (”Enedo”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 24.4.2020 klo 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 43, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.50.

Enedo suhtautuu koronavirustilanteeseen vakavasti ja ryhtyy siksi ennaltaehkäiseviin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksen sekä varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla henkilökohtaisesti läsnä yhtiökokouspaikalla.

Enedo pyytää osakkeenomistajia mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kokoukseen valtakirjalla ja välttämään fyysistä osallistumista yhtiökokoukseen paikan päällä. Yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä on mahdollista noudattaa.

Kokoukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärän minimoimiseksi ja samalla osakkeenomistajien äänestysmahdollisuuden varmistamiseksi osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus valtuuttaa lakitoimisto Fondia Oyj:n juristin edustamaan itseään kokouksessa (maksutonta). Tätä tarkoitusta varten yhtiöllä on osoitteessa https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020/ käytössä valtakirjapalvelu josta löytyy sekä valmis valtakirjapohja että tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä.

Kaikille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun mukaisesti valtakirjalla edustettuina Enedo tarjoaa mahdollisuuden seurata kokousta suomenkielisen verkkolähetyksen kautta. Verkkolähetyksen kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti, eikä verkkolähetyksen kautta voi esittää kysymyksiä eikä osallistua mahdollisiin äänestyksiin.

Valtakirjan antanut osakkeenomistaja voi kuitenkin lähettää kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@enedopower.com 17.4.2020 klo 16.00 mennessä. Kysymyksiin pyritään vastaamaan kokouksen aikana. Linkki verkkolähetykseen toimitetaan valtakirjalla kokoukseen osallistuville osakkeenomistajille sähköpostitse viimeistään tunti ennen kokouksen alkua.

Varsinainen yhtiökokous pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä kuitenkin niin, että kaikki lailliset velvoitteet täyttyvät.

Lisäksi Enedo toteuttaa seuraavia toimenpiteitä riskien välttämiseksi yhtiökokouksessa:

hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osallistuminen on rajoitettu minimiin;

kokouksen esitykset ovat lyhennettyjä;

erillinen pidempi toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla kokouksen jälkeen;

kokouksessa, sitä ennen tai sen jälkeen ei järjestetä ruoka- tai juomatarjoiluja;

osallistujille on saatavilla käsidesiä;

osallistujat tullaan sijoittamaan istumaan mahdollisimman väljästi.

Koronavirustilanteen vuoksi muutokset kokousjärjestelyissä ovat mahdollisia. Enedo pyytää osakkeenomistajiaan seuraamaan yhtiökokouksen osallistumiseen liittyviä tarkempia tietoja ja ohjeita yhtiön verkkosivuilla https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020/ sekä noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituksia.



A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Tilikauden 1.1.2019-31.12.2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen



Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio -18.037.691,27 euroa siirretään voittovarojen tilille, ja että yhtiökokous päättäisi olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Palkitsemispolitiikan käsittely



Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteita koskevan palkitsemispolitiikan esittäminen sekä yhtiökokouksen neuvoa-antava päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä.



Palkitsemispolitiikka on yhtiökokouskutsun liitteenä ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020/.



11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen



Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkiot pysyvät ennallaan ja, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan siten yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 3.750 euroa kuukaudessa;

muille hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa; ja

lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle sama lisäpalkkio kuin aiemmalla toimikaudella, eli 750 euroa kuukaudessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.



12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.



13. Hallituksen jäsenten valitseminen



Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Tuomo Lähdesmäki, Matti Miettunen, Taru Narvanmaa ja Antti Sivula ja uutena jäsenenä Michael Peters.

Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020 ja https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/hallitus/.



14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.



15. Tilintarkastajan valitseminen



Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:



Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.686.500 osaketta, mikä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista.



Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).



Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2019 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.



17. Kokouksen päättäminen







B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, palkitsemispolitiikka ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enedopower.com . Myös yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 8.5.2020 alkaen.





C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.4.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua 3.4.2020–21.4.2020 klo 16.00 välisenä aikana. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 21.4.2020 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) suoraan sähköpostitse osoitteeseen ir@enedopower.com;

b) puhelimitse numeroon Enedo Oyj / Anu Virokannas (09) 478 466;

tai

c) kirjeitse osoitteeseen Enedo Oyj / Anu Virokannas, Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Enedo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 14.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 21.4.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21.4.2020 klo 10.00 mennessä.



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Kuten kutsun alussa on todettu, yhtiö pyytää osakkeenomistajia välttämään fyysistä osallistumista yhtiökokoukseen paikan päällä ja suosittelee sen sijaan, että osakkeenomistajat valtuuttavat lakitoimisto Fondia Oyj:n juristin asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Valmis valtakirjapohja ja tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020/ .

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Asiamiehen valtuuttamista koskevat valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen ir@enedopower.com tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Enedo Oyj / Anu Virokannas, Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä on mahdollista noudattaa.



4. Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.





Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 3.4.2020 yhteensä 8.432.735 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.





ENEDO OYJ



HALLITUS





Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.



JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet







Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power supplies ja Power Systems. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa. Enedossa työskentelee 394 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com





Liite