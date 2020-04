ALM Brand A/S

April 03, 2020 04:21 ET

April 03, 2020 04:21 ET

3. april 2020

Selskabsmeddelelse nr. 22/2020

Alm. Brand A/S – Ordinær generalforsamling den 29. april 2020

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Nasdaq Copenhagen A/S fremsendes vedhæftet indkaldelse samt dagsorden og de fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S den 29. april 2020.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Direktør for Investor Relations

Lars Holm

mobil nr. 25 10 47 17

Senior Investor Relations Officer

Mikael Bo Larsen

mobil nr. 51 43 80 02

Vedhæftede filer