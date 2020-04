NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 03.04.2020 KELLO 14:00





Koronaviruspandemian merkittävien markkinavaikutusten seurauksena Nordic ID Oyj tiedotti 24.3.2020 aloittavansa 30.3.2020 yhteistoimintaneuvottelut Suomen henkilöstön osa- tai kokoaikaisesta lomauttamisesta enintään 90 päiväksi.

Yhteistoimintaneuvottelut on tänään saatettu päätökseensä, ja koko Suomen henkilöstö, lukuunottamatta tilaustenkäsittelyä ja laskutusta hoitavia henkilöitä, lomautetaan osa- tai kokoaikaisesti enintään kolmeksi (3) kuukaudeksi 13.4 -11.7.2020 välisenä aikana. Osa lomautuksista voidaan korvata muilla yhdessä henkilöstön kanssa haettavilla työaikaan tai palkanalennuksiin liittyvillä ratkaisuilla.

Nordic ID Oyj:llä on Suomessa 37 työntekijää.





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Reima, puh. 050 555 3224

