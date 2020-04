April 03, 2020 07:25 ET

Formuepleje A/S har afdækket en fejl i beregningen af indre værdi for Investeringsforeningen Formuepleje, afd. Better World Global Opportunities (ISIN: DK0061146529), jfr. § 75, stk. 1 i lov om investeringsforeninger mv.

Der var en fejlberegning af Afdelingens indre værdi fra kl. 8.50 til kl. 11.57 den 25. marts 2020, hvor den oplyste indre værdi var 3% for lav.

Ingen investorer blev påvirket af fejlberegningen.

