Novartis a promis un don mondial allant jusqu’à 130 millions de doses d’hydroxychloroquine, un antipaludique, afin d’apporter son soutien à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Sandoz, la division de Novartis spécialisée dans les génériques et les biosimilaires, commence aujourd’hui à faire parvenir les premières doses d’hydroxychloroquine aux autorités suisses qui organisent la distribution aux hôpitaux.

La Suisse est ainsi le premier pays européen, et le deuxième au monde après les Etats-Unis, à recevoir un don de ce médicament.

Rotkreuz, le 3 avril 2020 — Aujourd’hui, Novartis met gratuitement à disposition des hôpitaux une quantité importante d’hydroxychloroquine afin de traiter les patients atteints du COVID-19 en Suisse. Ceci va permettre aux patients d’avoir accès à un traitement potentiellement efficace tout en faisant avancer la recherche clinique en matière de lutte contre le virus. La Suisse est ainsi le premier pays d’Europe, et le deuxième au monde après les Etats-Unis, à recevoir gratuitement ce médicament. Les autorités suisses sont responsables de la distribution de ces médicaments aux hôpitaux.

Dans son protocole de traitement, la Société suisse d’infectiologie (SSI) recommande entre autres l’hydroxychloroquine pour le traitement des patients hospitalisés en raison du COVID-19. A l’heure actuelle, l’hydroxychloroquine et la chloroquine, une substance parente, font l’objet d’études cliniques afin de déterminer leur efficacité contre le COVID-19. Cette molécule, indiquée contre le paludisme ainsi que dans certaines maladies auto-immunes telles que le lupus érythémateux et la polyarthrite chronique, n’est pas encore autorisée en Europe pour traiter le COVID-19. L’agence suisse de réglementation des médicaments Swissmedic a rapidement réagi aux recommandations de traitement de la SSI et a autorisé le médicament de Sandoz sur le marché suisse dans le cadre d’une procédure d’urgence. L’autorisation s’applique au traitement du paludisme et de maladies auto-immunes, mais le médicament sera utilisé sous surveillance médicale et administré sous la responsabilité d’un médecin pour le traitement de patients atteints de COVID-19.

« C’est une excellente initiative qui va permettre d’aider rapidement les patients souffrant du COVID-19 partout dans le monde – y compris en Suisse – grâce à un médicament qui pourrait se révéler efficace. L'initiative va également permettre de tester l'hydroxychloroquine dans des études à grande échelle », a déclaré le professeur Manuel Battegay, Médecin-chef, Maladies Infectieuses et Épidémiologie hospitalière, à l’Hôpital Universitaire de Bâle. Pr Battegay contribue de manière significative aux travaux thérapeutiques menés en Suisse impliquant l'hydroxychloroquine pour les patients atteints de COVID-19.

Comme Jan Tangermann, directeur de Sandoz Suisse, la division de Novartis spécialisée dans les génériques et les biosimilaires, l’a souligné: « Il est aujourd’hui plus important que jamais d’honorer notre mission de prestataire de soins de base en Suisse. Avec ce don important d’hydroxychloroquine aux autorités suisses, nous contribuons à permettre un accès à un traitement potentiellement efficace et soutenons la recherche clinique en matière de lutte contre le COVID-19. »

Ce don adressé à la Suisse s’inscrit dans l’engagement pris par Novartis de fournir gratuitement d’ici fin mai partout dans le monde jusqu’à 130 millions de doses d’hydroxychloroquine de 200 mg, à condition que les autorités sanitaires locales soutiennent l’utilisation du médicament pour traiter les patients souffrant du COVID-19. Sandoz a en outre l’intention de travailler en étroite collaboration avec d’autres fabricants afin d’augmenter si nécessaire la production d’hydroxychloroquine et de renforcer ainsi l’approvisionnement mondial.

Mobilisation et soutien de Novartis dans la lutte contre le COVID-19

Novartis se consacre pleinement à l’effort mondial de lutte contre le COVID-19 et apporte sa contribution pour soutenir la stabilité des systèmes de santé dans le monde. Nous avons annoncé un vaste ensemble de mesures, notamment la création d’un fonds mondial de 20 millions de dollars pour soutenir les populations du monde entier touchées par la pandémie de COVID-19. Novartis a également promis 130 millions de doses d’hydroxychloroquine pour aider à lutter contre la pandémie. En outre, Novartis a rejoint deux initiatives de recherches intersectorielles majeures: l’accélérateur thérapeutique COVID-19 (COVID-19 Therapeutics Accelerator), coordonné par la Fondation Bill & Melinda Gates, Wellcome et Mastercard, ainsi qu’un partenariat de recherche coordonné COVID-19 lancé par l’Innovative Medicines Initiative (IMI). Par ailleurs, Novartis soutient des recherches cliniques concernant le COVID-19 qui portent sur plusieurs médicaments Novartis. Pour favoriser l’accès aux médicaments, Sandoz, la division de Novartis spécialisée dans les génériques et les biosimilaires, est devenue la première entreprise à s’engager à maintenir des prix stables pour un ensemble de médicaments essentiels qui pourraient aider dans le traitement du COVID-19. Plus d’informations sur la réponse de Novartis au COVID-19 sont disponibles sur Novartis.com/coronavirus (en anglais).

Décharge

Le présent document fait part de prévisions impliquant des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels matériellement différents des résultats, performances ou réalisations annoncés ou impliqués dans de telles déclarations. Certains risques associés à ces déclarations sont résumés dans la version anglaise de ce communiqué, ainsi que dans le plus récent formulaire 20-F soumis par Novartis AG à la Securities and Exchange Commission (SEC) (autorité de régulation des marchés financiers des Etats-Unis). Le lecteur est invité à lire attentivement ces résumés.

A propos de Novartis

Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Animés par l'objectif de trouver de nouveaux médicaments, nous nous classons systématiquement parmi les premières sociétés mondiales en matière d'investissements dans la recherche et le développement. Les produits de Novartis touchent presque 800 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants pour élargir l'accès à nos derniers traitements. Quelque 109 000 personnes de plus de 145 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier. Pour en savoir plus, prière de consulter notre site internet: https://www.novartis.com.

A propos de Sandoz

Sandoz, une division de Novartis, est un leader mondial du marché des génériques et des biosimilaires. Notre objectif est de répondre aux besoins médicaux jusqu’alors non satisfaits en développant et en commercialisant de nouvelles approches peu coûteuses et ainsi d’améliorer l’accès aux prestations de santé pour les patients. Nous avons pour ambition d’être les leaders du marché des génériques tout en veillant à mériter la meilleure réputation qui soit. Grâce à notre portefeuille de médicaments de grande qualité couvrant les principaux domaines thérapeutiques, nous avons atteint en 2019 un chiffre d’affaires de 9,7 milliards de dollars. Le siège de Sandoz est situé à Holzkirchen, près de Munich en Allemagne.

L’entreprise suisse Sandoz Pharmaceuticals est l’un des principaux fournisseurs de génériques du pays. Son portefeuille comprend plus de 200 principes actifs qui se déclinent en plus de 1000 concentrations et conditionnements différents afin de couvrir les principales indications.

# # #

