Selskabsmeddelelse nr. 2020/07

Bestyrelsen har på møde i dag truffet beslutning om at indstille til den kommende generalforsamling at der for regnskabsåret 2019 ikke udbetales udbytte.

Bestyrelsens beslutning er truffet med baggrund i den pt. betydelige usikkerhed der omgiver vores samfundsøkonomiske forudsætninger samt ikke mindst at stille banken i en stærkest mulig position til at bakke op om muligheden for at understøtte vores kunder. Alt konkluderet i overensstemmelse med de opfordringer der er givet fra regering og øvrige myndigheder.

Spørgsmål til meddelelsen kan rettes til adm. direktør Petter Blondeau på tlf. 62 17 65 01.





Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S

Vedhæftet fil