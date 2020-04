3. aprillil 2020 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja OÜ Kohila Maja vahel leping ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamiseks Kohila vallas Raplamaal.

Lepingu raames rajatakse Aespa alevikku ligikaudu 23 km torustikke ning ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni liitumisvõimalus ligikaudu 385 kinnistule. Piirkonda rajatakse ka üks vaakumkanalisatsiooni jaam.

Lepingu maksumus on ligikaudu 3,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2022. aasta märtsis.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Veljo Viitmann, tel +372 680 5105.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee