MONTRÉAL, 03 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (TSX-V : GRA) (« NanoXplore » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la réalisation du placement privé par prise ferme annoncé précédemment, pour un produit brut total de 25 000 040 $ (le « Placement »). Le Placement a été mené par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Echelon Wealth Partners Inc., et incluant Paradigm Capital Inc., Stifel Nicolaus Canada Inc., Raymond James Ltd., Financière Banque Nationale Inc., Beacon Securities Limited et Cormark Securities Inc. (collectivementles « Preneurs fermes »). Dans le cadre du Placement, la Société a versé aux Preneurs fermes une commission en espèces correspondant à 5% du produit brut du Placement, sauf à l'égard des Actions ordinaires souscrites par certains investisseurs (la liste du président), auquel cas les Preneurs fermes ont reçu une commission en espèces égale à 2% de ce montant.



Le Placement consistait en l'émission de 19 230 800 actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») de la Société, au prix de 1.30 $ par Action ordinaire, pour un produit brut de 25 000 040 $.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour soutenir des initiatives de recherche, en particulier liées à l'utilisation du graphène dans les batteries au lithium-ion (Li-ion), l'expansion aux États-Unis, le remboursement de la dette, le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

Dr Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, a déclaré:

« Notre capacité à lever des fonds dans un environnement aussi difficile illustre la crédibilité de notre technologie du graphène, de nos employés et le véritable soutien de nos actionnaires nouveaux et existants. Ces fonds fourniront non seulement le carburant nécessaire à la croissance, mais assureront également la stabilité financière de l'entreprise, alors que nous entrons dans un environnement économique incertain associé à la Covid-19. Je demeure confiant en notre plan d'affaires actuel, alors que nous nous positionnons pour devenir un leader mondial de la production et des ventes de poudre de graphène. »

La Société tient à remercier tous les participants qui ont appuyé le Placement. Cette participation comprenait, sans s'y limiter, Investissement Québec, Martinrea International Inc. et la Banque de développement du Canada (BDC). La direction de NanoXplore a également soutenu le financement.

La participation de BDC s’inscrit dans le cadre de son engagement de 700 millions de dollars sur cinq ans visant à soutenir la croissance d’entreprises canadiennes à fort potentiel dans le domaine des technologies propres. Ces entreprises développent des technologies ou des produits prêts à être mis en marché et BDC vient répondre à leurs besoins de capital pour accélérer leur croissance.

« Nous saluons la capacité de la direction à respecter ses délais de commercialisation du graphène à ce jour », a déclaré Jahangir Bhatti, directeur, unité Technologies propres chez BDC. « Ce financement soutiendra davantage les initiatives visant à accélérer l'adoption par le marché de produits liés au graphène et permettra à NanoXplore d'explorer d'autres opportunités de commercialisation de leurs actifs. »

La participation de Martinrea au Placement démontre en outre la relation stratégique continue qui existe avec NanoXplore et comment les deux sociétés développeront des solutions liées au graphène qui redéfiniront les produits dans l'espace automobile. « Nous continuons de croire en l'avenir du graphène dans une large gamme d'applications et croyons que NanoXplore a fait de grands progrès dans son développement à ce jour. Nous attendons avec impatience un avenir prometteur. » a déclaré Pat D’Eramo, président et chef de la direction de Martinrea.

Parallèlement à la clôture du Placement, la Société désire également annoncer qu'elle étendra son attention aux initiatives de batteries intégrant le graphène et prévoit accroître sa capacité de production interne de mélange de graphène aux composites.

Les activités liées aux batteries intégrant le graphène de NanoXplore représentent plus de cinq ans de développement R&D réalisé à l’interne et en collaboration avec des partenaires. Ces initiatives ont produit un solide portefeuille de propriété intellectuelle (PI) et un savoir-faire au sein de multiples applications de batteries intégrant le graphène. Plus précisément, l'ajout de graphène aux produits chimiques Li-ion actuels, en mettant l'accent sur les anodes Li-ion activées au silicium, améliorera la capacité énergétique et les vitesses de chargement. Les marchés potentiels des batteries intégrant le graphène peuvent viser les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et les camions et autobus électriques. Pour progresser davantage dans cette initiative, la Société prévoit créer un laboratoire R&D dédié aux batteries intégrant le graphène, afin de soutenir un plan de préfaisabilité pour la création d'une ligne pilote de production des anodes et des batteries Li-ion intégrant le graphène.

Dr Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, a déclaré:

« Nous sommes ravis d'être en mesure d'explorer davantage et d'appliquer notre technologie du graphène aux batteries Li-ion. Nous pensons que le graphène améliore considérablement les performances des anodes de batteries Li-ion actuelles. Cela dit, le prix de vente actuel du graphène est devenu un obstacle à l'adoption commerciale au sein de la chaîne d'approvisionnement des batteries. Notre technologie de production de graphène à faible coût nous permettra de réduire, voire d'éliminer, le graphite sphérique des anodes de batteries Li-ion. Cet avantage en termes de prix aidera à résoudre les futurs goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement des batteries Li-ion. Je crois que c'est une excellente opportunité de croissance à moyen terme pour NanoXplore et nous prévoyons investir 2 000 000 $ dans cette initiative au cours des 24 prochains mois. »

NanoXplore augmentera également sa capacité de mélange de graphène aux composites, car la Société s'attend à faire face à une demande actuelle plus élevée de graphène sous forme de pastilles de plastique par rapport à celle sous forme de poudre. Par conséquent, la Société investira dans une extrudeuse de grade commercial, qui mélange de la poudre de graphène et des plastiques pour créer du mélange de plastique enrichi au graphène. NanoXplore prévoit faire l'achat de cet équipement dans les six prochains mois.

Tous les titres émis dans le cadre du Placement sont assujettis à une période de restriction qui expirera le 4 août 2020 en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Le Placement demeure assujetti à l'approbation finale de la TSX-V.

Certains dirigeants et autres initiés de la société (les « Initiés ») ont participé au Placement et ont acheté un total de 4 063 393 Actions ordinaires, pour un produit brut total de 5 282 411 $. La participation des Initiés de la Société au Placement est considérée comme une « opération entre apparentés » en vertu du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). La Société est dispensée de l'obligation d'obtenir une évaluation officielle et l'approbation des actionnaires minoritaires relativement à la participation des Initiés au Placement, conformément aux articles 5.5a) et 5.7a) du Règlement 61-101, respectivement, sur la base que la participation au Placement des Initiés n'a pas dépassé 25% de la capitalisation boursière de la Société.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la United States Securities Act, telle qu’amendée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières ») ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis à moins d'être enregistrées en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières ou qu'une exemption à cet enregistrement soit disponible.

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons aussi des produits thermoplastiques standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication en Amérique du Nord et en Europe.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle offre un accès à du financement, en ligne et en personne, ainsi que des services-conseils afin d’aider les entreprises canadiennes à croître et réussir. BDC Capital, sa division d’investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d’entrepreneurs, visitez le site bdc.ca

À propos d’Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat ainsi que la croissance de l’investissement et des exportations dans toutes les régions du Québec. La Société offre aux entreprises et aux entrepreneurs des services d’accompagnement, notamment technologiques, ainsi que des solutions financières adaptées et des investissements. À travers sa division Investissement Québec International, la Société est responsable d’appuyer les entreprises en matière d’exportation et assure la conduite de la prospection des investissements étrangers.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses basées sur les informations disponibles au moment où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s'avéreront exactes. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement des prédictions et peuvent généralement être identifiées par l'utilisation d'expressions telles que "anticiper", "croire", "continuer", "pourrait", "estimer", "prévoir", "croître", "s'attendre à", "planifier", "avoir l'intention de", "prévoir", "futur", "orientation", "peut", "prévoir", "projet", "devrait", "stratégie", "cible", "sera" ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs et, dans le présent communiqué de presse, se rapporte à la clôture de l'Offre, à l'utilisation du produit de l'Offre, à la participation de certaines parties nommées à l'Offre et à l'approbation du TSX-V.

Les informations prospectives ne constituent pas une garantie de performance future et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces informations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par ces informations prospectives. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, NanoXplore ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces informations pour tenir compte de nouvelles informations, ultérieures ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

