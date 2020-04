Servier styrker dets forskning og udvikling ved at overtage Symphogen’s antistof-pipeline og næste-generations antistof-teknologier.

Symphogen bliver Serviers center of excellence inden for antistoffer.

Handlen understøtter Serviers ambition om at blive en anerkendt aktør inden for onkologi.

Paris (Frankrig), København (Danmark), 3. april 2020 – Servier, en uafhængig, international farmaceutisk virksomhed, offentliggjorde i dag, at selskabet har indgået en endelig aftale med hovedejerne af Symphogen A/S, en førende virksomhed inden for discovery af terapeutiske antistoffer, om at erhverve 100% af Symphogens aktiekapital. Opkøbet, som er et resultat af en proces, der har været i gang i flere måneder, vil styrke Serviers antistof-kapacitet og sikre, at Symphogens platform til antistof discovery og tidlig klinisk udvikling bliver fuldt udnyttet.

I henhold til aftalens vilkår vil Servier gennem købet opnå fuldt ejerskab over Symphogen, inklusiv dets pipeline af onkologi og immuno-onkologiske progammer samt Symphogens antistof discovery og udviklingsplatform.

Ved opkøbets gennemførelse vil Symphogen operere som et center of excellence inden for antistoffer i Servier koncernen. Symphogen vil fortsætte som en selvstændig organisation i Servier koncernen, bevare sit hovedsæde i Ballerup og vil fortsat være baseret på selskabets nuværende, erfarne medarbejdere.

“Købet af Symphogen er et vigtigt skridt for Servier til at opnå vores strategiske ambition om at blive en nøglespiller inden for onkologi. Antistof-baserede terapier er fortsat en vigtig behandlingsform inden for onkologi og immuno-onkologi. Med Symphogens stærke kompetencer inden for området, vil dette opkøb væsentligt styrke vores forskning og udvikling inden for onkologi, men også inden for vores øvrige terapeutiske områder. Målet er at bringe livsbevarende behandlinger til endnu flere patienter i hele verden,” siger Olivier Laureau, President i Servier. ”Vi ser utrolig meget frem til at byde Symphogen velkommen i Servier koncernen efter opkøbets gennemførelse.”

Servier og Symphogen har været engageret i et strategisk immuno-onkologisk samarbejde i mere end to år.

Bernhard Ehmer, Symphogens bestyrelsesformand, siger: “Opkøbet er en betydelig milepæl for Symphogen og selskabets ejere, da den validerer styrken af vores onkologi-portefølje og kvaliteten af vores antistof-teknologier. Symphogens eksisterende samarbejde med Servier har demonstreret det strategiske fit mellem de to organisationer og jeg er overbevist om, at Servier er godt positioneret til at udfolde Symphogens potentiale yderligere.”

Lazard, på den ene side, og McDermott Will & Emery samt Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, på den anden side, henholdvis finansiel og juridiske rådgivere, har adviseret Servier i processen, som begyndte for flere måneder siden.

Symphogen har anvendt Rothschild & Co som finansiel rådgiver og Plesner Advokatpartnerselskab samt Perkins Coie LLP som juridiske rådgivere.

Købsprisen er ikke oplyst af nogle af parterne.

About Servier

Servier is an international pharmaceutical company governed by a non-profit foundation, with its headquarters in France (Suresnes). With a strong international presence in 149 countries and a total revenue of 4.6 billion euros in 2019, Servier employs 22,000 people worldwide. Entirely independent, the Group invests on average 25% of its total revenue (excluding generics) every year in research and development and uses all its profits for its development. Corporate growth is driven by Servier’s constant search for innovation in five areas of excellence: cardiovascular, immune-inflammatory, and neurodegenerative diseases, cancer and diabetes, as well as by its activities in high-quality generic drugs. Servier also offers eHealth solutions beyond drug development.

About Symphogen

Symphogen is a privately-owned biotech company focused on oncology and immuno-oncology. We have a highly efficient antibody discovery and research technologies supported by comprehensive early development capabilities. Our antibody technologies deliver antibodies with unique functionalities providing best or first in class potential. More information: www.symphogen.com