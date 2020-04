AURORA, Ontario, 03 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : Mg ; NYSE : MGA) a présenté aujourd'hui un certain nombre de mesures liées à la pandémie de COVID-19.



Magna a mis en place des équipes de travail internes pour évaluer, surveiller et gérer l'impact potentiel du COVID-19 sur notre activité et partager des informations au sein de l'entreprise. Nous continuons d'adapter nos opérations et de prendre des mesures pour protéger la santé de nos employés, fournisseurs et visiteurs.

Un certain nombre de nos clients FEO, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, ont commencé à suspendre temporairement la production ou à réduire leur rythme de production. Il est impossible de savoir si les FEO prolongeront l'arrêt de la production ou réduiront davantage le rythme de production en fonction de l'évolution de la situation. Bien que les calendriers de production spécifiques de nos opérations varient selon les sites et les clients, nombre de nos sites ont réduit ou suspendu leurs opérations pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, y compris en raison de restrictions imposées par le gouvernement. Sur les sites qui continuent de fonctionner en raison des impératifs des clients, nous prenons des mesures pour protéger les employés grâce à des contrôles administratifs renforcés, des dispositifs de surveillance des employés, des pratiques de nettoyage plus rigoureuses et des mesures de distanciation physique.

Après une longue période d'arrêt de la production en février, nos activités en Chine continuent leur reprise, en ligne avec l'ensemble de l'industrie locale. Même si l'activité commerciale continue à augmenter, elle reste inférieure aux niveaux de production prévus en début d'année.

Compte tenu du degré élevé d'incertitude économique causé par le COVID-19, nous retirons nos prévisions. Nous fournirons par la suite un bilan général de nos activités lors de la publication des résultats du premier trimestre 2020, et recommencerons à publier des prévisions ultérieurement. En attendant, les investisseurs peuvent être rassurés par notre trésorerie qui s'élève à environ 4 milliards de dollars, dont environ 1 milliard de dollars en liquidités et 3 milliards de dollars en lignes de crédit disponibles et engagées au 29 février 2020.

Conformément à notre engagement envers les communautés dans lesquelles nous sommes présents, nous faisons preuve de créativité pour trouver et produire des fournitures et équipements essentiels pour le secteur des soins de santé. Notre organisation d'achat mondiale a réussi à rassembler d'importantes quantités de masques pour les hôpitaux locaux et les autorités sanitaires.

NOTRE ENTREPRISE1

Notre entreprise est spécialisée dans les technologies de la mobilité. Nous employons plus de 165 000 personnes, et comptons 346 sites de fabrication et 94 centres de développement de produits, d'ingénierie et de vente dans 27 pays. Nous disposons d'une expertise complète en matière d'ingénierie automobile et de fabrication sous contrat, avec des spécialisations produits incluant la carrosserie, le châssis, les extérieurs, les sièges, la transmission, les systèmes avancés d'aide à la conduite, l'électronique, la mécatronique, les rétroviseurs, l'éclairage et les systèmes de toit. Nos actions ordinaires se négocient à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA).

1 Les opérations de fabrication, de développement de produits, d'ingénierie et de vente, ainsi que les chiffres des employés incluent certaines opérations mises en équivalence.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont destinées à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans, objectifs stratégiques ou notre performance économique futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à l'un des éléments précités, et d'autres déclarations qui ne sont pas des comptes-rendus de faits historiques. Nous utilisons des mots tels que « peut », « devrait », « pourrait », « sera », « probable », « attendre », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « viser », « prévision », « perspectives », « projet », « estimation », « cible » et des expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs pour identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives de ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations relatives à la résilience de Magna, ainsi que notre capacité à résister à un ralentissement important et à tirer parti des opportunités qui se présentent.

Les déclarations prospectives sont basées sur des informations qui nous sont actuellement disponibles et sur nos propres hypothèses et analyses effectuées à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs que nous estimons appropriés dans les circonstances actuelles. Bien que nous estimions que de telles déclarations prospectives sont établies sur une base raisonnable, elles ne constituent pas une garantie de performances ou de résultats futurs. La conformité des résultats et évolutions réels à nos attentes et prévisions est soumise à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes, dont la plupart échappent à notre contrôle, et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, y compris, et sans s'y limiter :

Risques liés à l'industrie automobile

caractère cyclique économique ;

baisse du volume de production régional, notamment en raison de la pandémie de COVID-19 (Coronavirus) ;

concurrence intense ;

restrictions potentielles sur le libre-échange ;

litiges commerciaux/droits de douane. Risques liés aux clients et aux fournisseurs

concentration des ventes auprès de six clients ;

basculement des parts de marché entre les véhicules ou les segments de véhicules ;

changements de « taux de prise » des consommateurs pour les produits que nous vendons ;

fluctuations des ventes trimestrielles ;

perte potentielle de commandes ;

dégradation de la situation financière de notre base d'approvisionnement ;

consolidation des FEO. Risques industriels/opérationnels

risques liés au lancement de nouveaux produits et de nouvelles installations ;

sous-performance opérationnelle ;

coûts de restructuration ;

charges de dépréciation ;

perturbations du travail ;

arrêts de la production liés au COVID-19 (Coronavirus) ;

perturbations de l'approvisionnement et coûts applicables liés aux initiatives d'atténuation des perturbations de l'approvisionnement, y compris en raison de la pandémie de COVID-19 (Coronavirus) ;

risques liés au changement climatique ;

attraction/rétention de main-d'œuvre qualifiée. Sécurité informatique/Risque de cybersécurité

violation informatique/de cybersécurité ;

violation de la cybersécurité des produits. Risques liés aux prix risques liés aux prix entre le moment où le devis a été établi et le début de la production ;

concessions tarifaires ;

coûts des matières premières ;

baisse des prix de la ferraille. Risques de garantie/rappel

coûts liés à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, y compris en raison d'un rappel ;

coûts de garantie ou de rappel qui dépassent les limites de garantie ou de couverture d'assurance ;

réclamations au titre de la responsabilité du produit. Risques d'acquisition

risques inhérents aux fusions et acquisitions ;

risque d'intégration des acquisitions. Autres risques commerciaux

risques liés à la conduite commerciale par le biais de coentreprises ;

notre capacité à développer et commercialiser de manière cohérente des produits ou processus innovants ;

évolution de notre profil de risque commercial résultant d'un investissement accru dans l'électrification et la conduite autonome, y compris : des coûts de R&D et d'ingénierie plus élevés et des difficultés à établir des devis pour des bénéfices sur des produits pour lesquels nous ne disposons pas d'une expérience significative en matière de devis ;

risques liés à la conduite commerciale sur les marchés étrangers ;

fluctuations des valeurs de change relatives ;

risques fiscaux ;

réduction de la flexibilité financière résultant d'un choc économique ;

modifications des notations de crédit qui nous ont été attribuées. Risques juridiques, réglementaires et autres risque antitrust ;

procédures légales et/ou actions réglementaires à notre encontre ; et

modifications des lois et réglementations, y compris celles relatives aux émissions des véhicules.

Lors de l'évaluation des déclarations prospectives ou informations prospectives, nous invitons les lecteurs à ne pas se fier de manière excessive à de telles déclarations ou informations. Les lecteurs doivent notamment prendre en compte les différents facteurs susceptibles d'entraîner une différence importante entre les événements ou les résultats réels et ceux indiqués par ces déclarations prospectives, y compris les risques, hypothèses et incertitudes mentionnés ci-dessus, qui sont abordés plus en détail dans le présent document, à la section « Tendances et risques du secteur » et présentés dans notre Formulaire d'information annuel déposé auprès de la Commission canadienne des valeurs mobilières et dans notre rapport annuel sur le Formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les dépôts ultérieurs.