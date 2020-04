April 03, 2020 10:30 ET

Privanet Group Oyj

YHTIÖTIEDOTE

03.04.2020 kello 17.30

Privanet Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Privanet Group Oyj:n 3.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous:

vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta

päätti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa

päätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

päätti yhtiön hallituksen jäsenille seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka maksettavista palkkioista

päätti valita yhtiön hallitukseen neljä jäsentä

päätti valita yhtiön hallitukseen jäseniksi nykyiset hallituksen jäsenet Mika Lehtimäki ja Kim Wiio uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, sekä uusina jäseninä Juha Kasanen ja Sampsa Laine toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan

päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojen jaoksi. Tilintarkastaja valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan KHT Tapio Raappana toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Lisätiedot hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset

Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset

Lisätiedot osakeantivaltuutuksesta

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa uusia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä. Valtuutus korvaa kaikki yhtiön aikaisemmat osakeantivaltuutukset, mutta ei ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.11.2019 annettua valtuutusta päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Kokouspöytäkirjan julkaiseminen

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä osoitteessa http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/yhtion-hallinto/yhtiokokouskutsut-ja-poytakirjat/ viimeistään 17.4.2020.

Hallituksen järjestäytyminen

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus on kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa päättänyt valita hallituksen puheenjohtajaksi Kim Wiion.

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen toimivasta johdosta. Hallituksen jäsenistä Juha Kasanen, Sampsa Laine ja Mika Lehtimäki ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä, yli 10 % osakkeista ja äänistä omistavista osakkeenomistajista. Lisätietoa hallituksen jäsenistä on saatavilla osoitteessa http://www.privanetgroup.fi/yritys/hallitus.

Privanet Group lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

