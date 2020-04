MONTRÉAL, 03 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Emballages Transcontinental, le secteur de l’emballage de TC Transcontinental (TSX: TCL.A TCL.B), est fier d’appuyer l’industrie alimentaire, un secteur vital considéré comme essentiel par les gouvernements, et de contribuer au maintien des services essentiels dans les communautés pendant la pandémie mondiale COVID-19. Alors que certains des verticaux du secteur connaissent une baisse de volume en raison des restrictions gouvernementales ou du ralentissement économique, les verticaux liés à l'alimentation et aux produits de base des consommateurs, qui représentent la grande majorité des activités du secteur, continuent de fonctionner à plein régime dans un environnement sûr et sécurisé.



« Nos clients et la population peuvent compter sur nous. Nous suivons les directives gouvernementales et nous ajustons constamment nos mesures de sécurité afin d’assurer la continuité de nos opérations en tant qu’important fournisseur d’emballage auprès des services et industries essentielles, a dit Thomas Morin, président de TC Emballages Transcontinental. La sécurité de nos employés demeure notre principale priorité. Nous avons mis en place plusieurs politiques et comportements responsables afin de réduire les déplacements, maintenir la distance physique, imposer des quarantaines et maintenir un environnement de travail propre, permettant ainsi d’offrir un environnement sûr et sécurisé dans nos installations. »

Maintenant plus que jamais, les bénéfices de l’emballage plastique prennent tout leur sens. Les emballages protègent les produits qu’ils contiennent et prolongent leur durée de vie sur les étagères et à la maison. TC Emballages Transcontinental joue un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire en continuant la production d’emballages de ses clients et en répondant toujours aux plus hautes normes de qualité et de fabrication.

Aujourd’hui, toutes les usines de TC Emballages Transcontinental contribuent de façon responsable à l’effort mondial visant à stopper la pandémie, à protéger la santé des employés et de leurs familles et à assurer la continuité de ses activités à travers les pays, provinces et états où elles opèrent. Les valeurs de respect, travail d’équipe, performance et innovation de TC Transcontinental sont au cœur de toutes les décisions et actions prises par l’entreprise.

« Je suis reconnaissant envers nos gestionnaires et nos employés pour leur résilience, leur dévouement en matière de santé et de sécurité ainsi que leur travail de soutien aux activités de nos clients, a ajouté Thomas Morin. Nous sommes extrêmement fiers de les compter parmi nous alors que nous naviguons, à pleine vapeur, à travers cette crise. »

À propos de TC Emballages Transcontinental

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l’emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), se positionne comme un chef de file nord-américain en emballage souple et œuvre également au Guatemala, au Mexique, en Équateur, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Ce secteur compte environ 4000 employés, dont la majorité sont en poste aux États-Unis. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 25 usines de production qui se spécialisent dans l’extrusion, le laminage, l’impression et la transformation.

TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés. Ce secteur dessert des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l’agriculture, des boissons, de la confiserie, des produits industriels, des produits de consommation et des supermarchés. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc/emballages .

