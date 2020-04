NoHo Partners Oyj

SIJOITTAJAUUTINEN 3.4.2020 klo 18.00

NoHo Partners julkaisee sijoittajille Q&A-sivun koronaviruksen vaikutuksista yhtiön liiketoiminnalle



NoHo Partners tiedotti 26.3.2020, että koronaviruspandemian vaikutus yhtiön markkinaan ja koko ravintola-alaan on ollut vakava, ja että äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi myös yhtiön liiketoimintaan.

Koronakriisiin vaikutusten käytyä ilmeisiksi, yhtiö aloitti määrätietoiset liiketoiminnan sopeuttamistoimet sekä varautumisen muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Yhtiö tiedotti muun muassa yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista 13.3.2020 sekä niiden nopeasta etenemisestä 18.3.2020. Lisäksi yhtiö tiedotti 26.3.2020 käyvänsä rahoitusneuvotteluja poikkeustilan ajalle nykyisten rahoittajiensa kanssa. Rahoitusneuvottelujen päättymisestä ja 34 miljoonan euron rahoituspaketin sopimisesta tiedotettiin 3.4.2020.

Yhtiö pyrkii vastaamaan sijoittajien tiedontarvetta korostavaan tilanteeseen panostamalla mahdollisimman ajantasaiseen ja avoimeen sijoittajaviestintään.

- Koronaviruksen aiheuttama isku alalle ja yhtiöllemme on ollut kova. Tulemme tiedottamaan markkinoille ajantasaisesti ja läpinäkyvästi koko kevään ajan, ja palvellaksemme sijoittajia mahdollisimman hyvin, olemme myös päättäneet julkaista yleisimmät kysymykset vastauksineen verkkosivuillamme, kertoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Yhtiö keskittää Q&A-sivuille ajantasaisimmat tiedot koronaviruksen vaikutuksista liiketoimintaansa sekä toimistaan niihin vastaamiseksi. Sivuja päivitetään jatkuvasti, ja vastausten oheen tulee merkintä viimeisestä päivitysajankohdasta.

Q&A-sivun löydät osoitteesta: https://www.noho.fi/sijoittajille/qa-sijoittajille

Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 50 524 9445

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi

NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi