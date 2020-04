Communiqué de presse – Paris, le 3 avril 2020

Report de l’assemblée générale 2020

Compte tenu du contexte exceptionnel lié à l’épidémie de Covid-19 qui a conduit le gouvernement français à prendre des mesures de confinement strictes, le Conseil d’administration de Danone qui s’est réuni ce jour a pris la décision de reporter à une date ultérieure l’Assemblée Générale Mixte initialement convoquée pour le mardi 28 avril 2020. La mise en paiement du dividende au titre de l’exercice 2019 est par conséquent également repoussée.

Le Conseil d’administration annoncera ultérieurement les nouvelles dispositions pour l’Assemblée Générale, qui se tiendra en tout état de cause avant le 30 juin 2020.

