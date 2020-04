MONTREAL, 03 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Comme tous les autres événements et festivals de la province, Vélo Québec suit de près l’évolution de la situation liée à la COVID-19. En raison du climat d’incertitude actuel et considérant les délais requis pour mener à bien les derniers préparatifs en vue de ses événements prévus en mai-juin, Vélo Québec annule les événements suivants :



Le Festival Go vélo Montréal – incluant les événements Tour de l’Île de Montréal, Tour la Nuit, Défi métropolitain, activités vélo-boulot et autres –, prévu du 31 mai au 7 juin 2020.

« Malgré les défis à relever, nous croyons que le report de ces événements est en phase avec les plus récentes directives gouvernementales et dans l’intérêt et la sécurité de tous les participants, bénévoles, employés et partenaires. Toutes les personnes inscrites à un ou l’autre de nos événements recevront une communication courriel pour les informer que leur inscription sera automatiquement transférée au même événement de l’édition 2021 sauf s’ils souhaitent être remboursé. Bien que les dates de 2021 soient pour l’instant préliminaires, nous travaillons sur un calendrier où le Festival Go vélo Montréal se tiendrait du 30 mai au 6 juin 2021 », assure Suzanne Lareau, présidente-directrice générale à Vélo Québec.

« Vélo Québec continue d’évaluer les différents scénarios à mettre en place pour ses événements qui auront lieu plus tard dans la saison. À cet égard, nous communiquerons toutes nouvelles annonces au fur et à mesure que des décisions seront prises », ajoute-t-elle.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca





