MONTRÉAL, 03 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal annonce aujourd’hui que la grande philanthrope Sophie Desmarais appuiera les projets de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal à hauteur de 1 million de dollars pour soutenir les efforts du Centre de recherche dans le cadre de l’étude ColCorona. Rappelons que le 23 mars, le Centre de recherche de l’Institut a lancé cette étude clinique d’une importance sans pareil qui permettrait d’arrêter la propagation du COVID-19 chez les patients atteints.



« Merci à toute l’équipe du Dr Tardif qui travaille jour et nuit pour trouver une solution à cette maladie. Dans ce geste, je sollicite d’autres donateurs à se joindre au mouvement en soutenant des projets qui pourraient faire toute la différence. L’accélération des travaux est capitale dans le combat actuel : c’est une course contre la montre. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter l’ampleur de la situation. On va y arriver », révèle Sophie Desmarais.

« Un énorme merci à Sophie Desmarais qui nous permettra de déployer les ressources nécessaires pour soutenir nos équipes de recherche dans ce contexte si particulier », affirme le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal.

« Nous souhaitons saluer la générosité de madame Sophie Desmarais ainsi que son empathie. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur cette philanthrope au grand coeur », confie Alain Gignac, président-directeur général de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Un défi philanthropique pour soutenir des découvertes majeures

Afin d’amplifier l’impact des projets de recherche en cours, Sophie Desmarais lance un défi philanthropique, et sollicite l’appui et la générosité des Montréalais, Québécois et Canadiens. L’objectif à atteindre collectivement est de 500 000 $. Ce financement a le potentiel de sauver la vie de millions de personnes. C’est un appel à tous. Chaque don compte.

Pour faire votre don, cliquez ici .

Les gens ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19 qui sont intéressés à participer à l’étude clinique sont invités à visiter le www.colcorona.org ou à composer le 1 877 536-6837.

À propos de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal

Établie en 1977, la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l’Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal a recueilli plus de 283 millions de dollars en dons. Ses 27 514 donateurs ont permis de faire des découvertes importantes et de soutenir les spécialistes, professionnels et chercheurs de l’Institut afin d’offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec.

À propos de l’Institut de Cardiologie de Montréal

Fondé en 1954, l’Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus hauts standards d’excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie au Canada, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire au pays, et le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au pays. L’Institut est affilié à l’Université de Montréal et compte plus de 2000 employés, dont 245 médecins et plus de 85 chercheurs. www.icm-mhi.org

