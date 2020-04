OTTAWA, 03 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le siège national de la Légion, dans un geste sans précédent, débloquera un total de 3 millions de dollars pour venir en aide aux filiales en difficulté en raison de la pandémie COVID-19.



Le conseil exécutif de la Direction nationale a pris cette importante décision de débloquer ces sommes d’argent des réserves nationales de la Légion dans le but de fournir des fonds d’urgence, sous forme de prêts non remboursables, aux filiales dans le besoin à travers le pays. Ces sommes ne proviennent pas des Fonds du coquelicot, qui ne peuvent être utilisés pour les opérations des filiales.

« Malgré les défis auxquels nous faisons face en ce moment, nos merveilleux membres et nos filiales accomplissent un travail incroyable » affirme le président national, Thomas D. Irvine. « Nos communautés ont besoin d’eux et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour les aider à soutenir les autres », a-t-il ajouté.

Les fonds seront gérés par nos directions provinciales/territoriales et les zones internationales. Le montant total initial qui sera transféré aux régions la semaine prochaine sera équivalent à mille dollars par filiale, et les montants précis versés directement aux filiales seront établis selon les besoins de chacune. Les directions et les zones devront tenir la Direction nationale informée de la manière dont les fonds seront distribués.

La Légion compte plus de 1 300 filiales situées partout au pays.

De plus amples informations concernant la situation de la pandémie et la réponse de la Légion sont disponibles sur notre page COVID-19.

La Légion remercie les Canadiens pour leur soutien à nos vétérans et à leurs familles, ainsi qu’à nos communautés, en cette période difficile !

Ceux qui souhaitent se joindre à notre groupe national de généreux bénévoles peuvent devenir membres de la Légion et nous aider à soutenir nos efforts. Même si vous ne pouvez pas vous engager comme bénévole, votre adhésion nous aide à aider ceux qui sont dans le besoin. Adhérez en ligne à Legion.ca/fr/devenez-membre. Nous espérons vous accueillir bientôt !

À propos de la Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus important organisme de soutien et de services communautaires pour vétérans au Canada. Nous sommes un organisme sans but lucratif dont la portée nationale s’étend à des filiales aux États-Unis, au Mexique et en Europe. Nos 260 000 membres, dont plusieurs dévouent de nombreuses heures de bénévolat dans leur filiale, sont en fait notre force.

