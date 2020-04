VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX : EMN) (« EMN » ou la « Société ») fait le point sur ses opérations et les mesures d'atténuation sur son projet d'extraction de manganèse de Chvaletice en République tchèque et sur les effets de l'épidémie de COVID-19 (CV-19) en cours.



Marco Romero, PDG d'EMN a déclaré : « À ce jour, ni la Société ni son réseau de consultants et sous-traitants n'ont connu de cas de contagion au CV-19. Notre projet reste largement inchangé. Nous nous en sortons bien compte tenu des circonstances. Notre entreprise accorde la plus haute priorité à la sécurité et au bien-être de ses employés, consultants et sous-traitants, ainsi qu'aux résidents de la communauté locale, et surveille et réagit activement à la situation du CV-19. Nous prenons cette crise sanitaire très au sérieux et nous sommes extrêmement prudents. Nous respectons strictement toutes les règles et directives applicables. »

« Notre entreprise est déterminée. Nous poursuivons prudemment nos travaux les plus importants afin de répondre aux attentes, aux calendriers et aux besoins de nos clients potentiels. Nous savons que notre projet est important pour la République tchèque, l'Europe et nos clients. »

Les priorités à court terme d'EMN sont les suivantes :

1) Discussions et négociations continues avec des clients potentiels, ainsi qu'avec des partenaires stratégiques et financiers, y compris ceux liés au financement du projet et de son usine pilote proposée ;

2) négociation d'arrangements opérationnels, financiers et commerciaux à valeur ajoutée ;

3) préparation de l'étude de faisabilité ; et,

4) surtout, mise au point de nos dossiers d'évaluation d'impact environnemental (EIE), pour lesquels la prochaine étape est la soumission de la notification de projet d'EIE (description du projet) au 2è trimestre 2020.

« Toute notre équipe travaille à domicile et toutes les activités de collaboration se déroulent en ligne. Nous bénéficions des technologies de communication et d'information modernes et efficaces », a déclaré M. Romero.

« Nous en sommes heureusement à une phase de notre projet où la plupart des tâches peuvent être effectuées à distance. Nous avons déjà achevé quatre ans de travaux et d'études de terrain très étendus sur le site du projet Chvaletice Manganese, bien avant que ces activités ne deviennent difficiles, voire impossibles à réaliser en raison des réglementations strictes de confinement du CV-19 actuellement en vigueur en République tchèque. Les travaux d'ingénierie et de tests en laboratoire de notre étude de faisabilité continuent de progresser en Chine, où nos prestataires de services sont de retour au travail, après une interruption de près de deux mois. »

« Nous avons fortement réduit les dépenses et concentrons nos efforts et nos ressources sur les activités essentielles à la mission afin de répondre aux étapes clés du développement à court terme énumérées plus haut. Nous restons productifs et le travail à accomplir progresse de manière satisfaisante. Les activités moins urgentes ou de nature moins stratégique ont été suspendues. Le projet de développement de l'usine pilote de Chvaletice est temporairement suspendu. »

« Nous sommes convaincus que les mesures que nous mettons en œuvre nous permettront de maintenir un rythme de progression raisonnable et de préparer le terrain pour accélérer le développement de cet important projet au profit de nos actionnaires et toutes les parties prenantes lorsque nous sortirons de cette crise sanitaire mondiale ».

EMN fournira régulièrement des mises à jour sur l'avancement et son calendrier de développement du projet.

À propos d'Euro Manganese :

Euro Manganese Inc. est une société canadienne de ressources minérales, dont l'objectif principal est de développer le Projet Chvaletice Manganese en République tchèque. Le Projet recyclera des résidus miniers historiques qui abritent le plus important gisement de manganèse d'Europe et permettront l'assainissement environnemental de ce site. L'Union européenne est en train de devenir un pôle majeur de construction de véhicules électriques. L'objectif d'EMN est de devenir le fournisseur préféré de produits à base de manganèse ultra-haute pureté produits de manière durable pour l'industrie des batteries lithium-ion et pour les producteurs d'acier de spécialité, de produits chimiques de haute technologie et d'alliages d'aluminium.

