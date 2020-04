MONTRÉAL, 03 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration MPV Inc. (« MPV » ou la « Société ») (CSE : MPV) annonce une modification des termes de l’entente pour la propriété UMEX Ouest intervenue entre Ressources Tectonic inc. et MPV, le 31 mars 2017. Cette modification élimine entièrement la balance de l’obligation de 200 000 $ en travaux d’exploration pour MPV durant la quatrième et dernière année de l’entente. L’entente permet toujours à MPV d’acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété UMEX Ouest d’ici le 31 mars 2021.



Pandémie Covid-19

MPV respecte l'ordre du gouvernement du Québec de cesser toute activité d'exploration suite à la pandémie COVID-19.

À propos d’Exploration MPV inc.

Exploration MPV inc. est une société d’exploration minière qui vise le développement de projets de métaux de base dans la région de Chibougamau, au nord du Québec. Son actif principal est le projet UMEX, contenant une ressource potentielle de cuivre et zinc, et située approximativement 50 kilomètres à l'ouest de Chapais. La minéralisation documentée historiquement sur UMEX consiste de sulfures massifs volcanogènes ("SMV") dans la ceinture de roche verte de l’Abitibi, une formation géologique bien connue pour ses nombreuses découvertes de gisements polymétalliques et de métaux précieux.

Pour plus d’informations sur la Société, veuillez consulter :

www.mpvexploration.com

Jean-François Perras, Président et chef de la direction

(514) 667-7171