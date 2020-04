April 05, 2020 21:35 ET

April 05, 2020 21:35 ET

ニューヨーク発, April 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネットワークワイヤ (NetworkWire) 経由 -- アイクリック・インタラクティブ・アジア・グループ (iClick Interactive Asia Group) (NASDAQ:ICLK) は本日、非上場企業・上場企業についての多面的な金融ニュースや出版物を扱うインベスターズブランドネットワーク (InvestorBrandNetwork、IBN) 傘下の40を超えるブランドのうちのひとつであるネットワークニューズワイヤ (NetworkNewsWire、NNW) によって配信された特集記事に同社が掲載されたと発表した。

本出版物「中国におけるオンラインマーケティングの急増を背景に、デジタル広告と企業向けSaaSは大きな機会を提供する (Digital Advertising and Enterprise SaaS Present Tremendous Opportunities as Online Marketing Soars in China)」の全文は、こちら ( http://nnw.fm/93Hyy ) から閲覧できる。

アイクリック・インタラクティブ・アジア・グループ (NASDAQ:ICLK ) は、中国におけるインターネット利用の上昇気流に乗っている。これは、中国の一般の人々の生活水準が着実に向上し、インターネットの利用において西欧を上回っていることによるものである。同国の2008年のインターネットユーザー数は2億9,800万人であった。2019年の前半までに、その数は8億5,400万人に達し、わずか10年で約3倍となっている。また、その成長は今後も継続すると予想される。

これは、この市場のパワーと、そのパワーを活用するアイクリックの能力の表れであり、同社は前年比で30%以上の成長を遂げている。同社は既存の市場だけでなく、以前は存在しなかったオンライン市場セグメントにも事業を拡大している。さまざまな企業が異なる方法でこの機会にアプローチしている。アイクリックの成功を支えるのは、マーケティングソリューションと企業向けSaaSソリューションという2つの柱に基づいた成長戦略である。

アイクリック・インタラクティブ・アジア・グループ・リミテッドについて

アイクリック・インタラクティブ・アジア・グループ・リミテッド (iClick Interactive Asia Group Limited) (NASDAQ: ICLK) は、オンラインマーケティングおよび企業向けデータソリューションの独立系プロバイダーであり、世界中のマーケターと中国のユーザーをつないでいる。同社独自のプラットフォームは最先端のテクノロジーに基づいて構築されており、オムニチャネルマーケティング機能を備え、データ主導の自動化された方法でさまざまなマーケティング目標を達成する。同プラットフォームを通じて、国内外のマーケターが中国のターゲットユーザーにリーチできるように支援している。アイクリックは、2009年に設立され、香港に本社を置き、現在アジアやヨーロッパを含む世界中の10か所で事業を展開している。詳しくは、ir.i-click.comを閲覧されたい。

ネットワークニューズワイヤについて

ネットワークニューズワイヤ (NetworkNewsWire 、 NNW) はインベスターブランドネットワーク (InvestorBrandNetwork、IBN) 傘下の40を超えるブランドのうちのひとつで、以下のサービスを提供する金融ニュースとコンテンツの配給会社である。(1) すべてのターゲット市場、業界、人口にもっとも効果的な方法でリーチするための、 ネットワークワイヤ (NetworkWire) 経由によるワイヤーサービス・ネットワークへのアクセス、 (2) 5,000を超える報道機関への記事や編集の同時発表、 (3) 最大の影響力を行使するためのプレスリリース強化サービス、 (4) IBN を介した数百万人規模のフォロワーに対するソーシャルメディア配信、 (5) 各種企業コミュニケーションソリューション。NNWは、多様なジャーナリストやライターで構成される寄稿チームを有する多角的組織であり、投資家、コンシューマー、ジャーナリスト、一般市民へ幅広いアクセスを求める非上場企業や上場企業に最適なサービスを提供している。現在の市場にあふれる過多な情報に切り込むことで、NNWは抜群の可視性、認識度、ブランド知名度を顧客にもたらしている。NNWには、ニュース、コンテンツ、情報が結集している。

詳しくは https://www.NetworkNewsWire.com を閲覧されたい。

発表・再発表にかかわらず、NNWが提供する全コンテンツに適用される利用規約および免責事項の全文 (ネットワークニューズワイヤのウェブサイトに掲載) については、以下を閲覧されたい。http://NNW.fm/Disclaimer

将来の見通しに関する記述

本リリースには、1933年証券法第27A条および改正後の1934年証券取引法第21E条の意味における将来の見通しに関する記述が含まれている。すべての将来の見通しに関する記述は、将来の事象や将来の業績に関する現在の予想および前提事項に基づいているため、本質的に不確実である。読者は、現時点におけるこれらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないように注意されたい。かかる記述を評価するにあたり、投資を検討している者は、本リリースで特定された様々なリスクと不確実性、および同社のSECの提出書類に記載されている事項を慎重に検討する必要がある。これらのリスクおよび不確実性により、同社の実際の業績は、将来の業績見通しに示された業績と大きく異なる可能性がある。

コーポレート・コミュニケーション