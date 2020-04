April 05, 2020 21:35 ET

NEW YORK, April 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui NetworkWire — iClick Interactive Asia Group (NASDAQ:ICLK) hari ini mengumumkan kedudukannya dalam editorial yang diterbitkan oleh NetworkNewsWire ("NNW"), salah satu daripada 40+ jenama dalam InvestorBrandNetwork (“IBN”), sebuah syarikat berita kewangan dan penerbitan berbilang aspek untuk entiti persendirian dan awam.

Untuk melihat penerbitan penuh, “Digital Advertising and Enterprise SaaS Present Tremendous Opportunities as Online Marketing Soars in China,” lawati: http://nnw.fm/93Hyy

iClick Interactive Asia Group (NASDAQ:ICLK ) sedang memanfaatkan penggunaan Internet yang semakin meningkat di China kerana populasi umum terus meningkatkan standard kehidupan mereka dan China mengatasi Barat dalam penggunaan Internet. Pada tahun 2008, pengguna Internet di negara berjumlah 298 juta; pada separuh pertama tahun 2019, nombor tersebut telah mencapai 854 juta — meningkat hampir tiga kali dalam hanya lebih satu dekad. Pertumbuhan itu diharapkan akan terus berkembang.

Hal ini merupakan tanda kuasa pasaran ini — dan keupayaan iClick untuk memanfaatkan kuasa tersebut — iClick telah melihat lebih daripada 30% pertumbuhan tahun ke tahun. Syarikat bukan sahaja berkembang dalam pasaran sedia ada tetapi mencapai segmen pasaran dalam talian yang tidak wujud sebelum ini. Syarikat yang berlainan mendekati peluang ini dengan cara yang berlainan. Bagi iClick, kejayaan adalah hasil strategi pertumbuhan yang didasarkan pada dua rukun: penyelesaian pemasaran dan penyelesaian SaaS perusahaan.

Perihal iClick Interactive Asia Group Limited

iClick Interactive Asia Group Limited (NASDAQ: ICLK) ialah pembekal penyelesaian pemasaran dalam talian dan data perusahaan bebas yang menghubungkan para pemasar di seluruh dunia dengan khalayak di China. Dibina dengan teknologi canggih, platform proprietari kami mempunyai keupayaan pemasaran saluran semua arah dan memenuhi pelbagai objektif pemasaran dalam cara dipacu data dan berautomasi, membantu kedua-dua pemasar antarabangsa dan domestik mencapai khalayak sasaran mereka di China. Beribu pejabat di Hong Kong, iClick diwujudkan pada tahun 2009 dan kini beroperasi di sepuluh lokasi di seluruh dunia termasuk Asia dan Eropah. Untuk maklumat lanjut, sila lawati ir.i-click.com .

