April 05, 2020 21:35 ET

纽约, April 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 经 NetworkWire — iClick Interactive Asia Group (NASDAQ:ICLK) 今日在 NetworkNewsWire ("NNW") 发表的一篇社论中宣布了其布局。NNW 是面向私营和上市实体的多元化财经新闻和出版公司 InvestorBrandNetwork (“IBN”) 旗下 40 多家品牌之一。

如需阅读“Digital Advertising and Enterprise SaaS Present Tremendous Opportunities as Online Marketing Soars in China”(《在中国网络营销腾飞之际,数字广告和企业 SaaS 所面临的重大机遇》)的全文,请访问:http://nnw.fm/93Hyy

随着中国民众整体生活水平的稳步提升,中国在互联网使用方面已经超越西方,在这种背景下,iClick Interactive Asia Group (NASDAQ:ICLK) 正面临着搭乘中国互联网使用高速列车的千载难逢的机遇。 2008 年,中国的互联网用户仅为 2.98 亿;至 2019 年上半年,用户人数已达 8.54 亿 — 在短短 10 年内,几乎翻了三倍。而此增长趋势预计还将持续。

iClick 见证了逾 30% 的年同比增长率 — 在见证此市场无限威力的同时,iClick 也彰显出借势崛起的能力。公司在现有市场中攻城略地的同时,亦向先前未曾涉及的领域 — 网上市场拓展。各公司均以不同方式各显其能,力争在此机遇中分一杯羹。对 iClick 而言, 成功依赖于两大支柱支撑起的增长战略:营销解决方案和企业 SaaS 解决方案。

关于 iClick Interactive Asia Group Limited

iClick Interactive Asia Group Limited (NASDAQ: ICLK) 是一家独立的网上营销与企业数据解决方案供应商,肩负着在全球营销人员与中国受众之间建立连接纽带的使命。我们基于尖端技术搭建的专有平台,具有全渠道营销能力,通过数据驱动和自动化方式达成各种营销目标,从而帮助国际和国内营销人员获得中国的目标受众。iClick 成立于 2009 年,总部位于香港,目前在全球拥有十处运营网点,业务覆盖亚欧。如需了解更多信息,请访问 ir.i-click.com 。

关于 NetworkNewsWire

NetworkNewsWire (“NNW”) 是一家财经新闻和内容传播公司,是 InvestorBrandNetwork (“IBN”) 旗下 40 多个品牌之一,提供以下服务: (1) 通过 NetworkWire 访问有线解决方案网络,以最有效的方式覆盖所有目标市场、行业及大众; (2) 向 5000 多家新闻媒体提供文章和编辑联合服务; (3) 通过更好的新闻发布解决方案来确保最大的宣传效果; (4) 通过 IBN 向数百万社交媒体关注者推送社交媒体资讯;以及 (5) 提供全方位的企业传播解决方案。作为一家拥有众多特约记者和专栏作家的多元化新闻媒体机构,NNW 凭借独特的市场定位服务于私营和上市公司,帮助他们向包括投资者、消费者、记者以及公众在内的不同类型的受众,宣传公司形象和理念。通过对目前纷繁芜杂的市场信息去芜存菁,NNW 可以为客户提供无可比拟的知名度、认同度以及品牌认知度。NNW 致力于将新闻、内容和信息融为一体。

如需了解更多信息,请访问 https://www.NetworkNewsWire.com 。

请访问 NetworkNewsWire 网站,查看适用于 NNW 提供之所有内容的完整使用条款和免责声明,不论此等内容系 NNW 发表还是转载:http://NNW.fm/Disclaimer

前瞻性声明

本新闻稿包含《1933 年证券法案》(修订版)第 27A 节以及《1934 年证券交易法案》(修订版)第 21E 节中定义的前瞻性声明。所有前瞻性声明均存在不确定性,因为它们仅基于当前对该公司未来事件或未来业绩的期望和假设。读者应注意避免过度依赖这些前瞻性声明,因为这些声明仅为截止本文发表日期所做的预测。要评估此等前瞻性声明,潜在投资者应当仔细评估本新闻稿中所述的各种风险与不确定性,以及该公司提交给美国证券交易委员会的文件中之所述事项。该等风险和不确定性可能会导致该公司所取得之实际结果与前瞻性声明中之所述存在重大差异。

