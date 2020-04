April 05, 2020 21:35 ET

April 05, 2020 21:35 ET

紐約, April 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 NetworkWire 發佈 — iClick Interactive Asia Group (NASDAQ:ICLK) 今日在一篇刊登於 NetworkNewsWire (「NNW」)的評論中宣佈其投資方向。NNW是 InvestorBrandNetwork (「IBN」)旗下逾 40 個品牌之一,是一間面向公私營實體的多元化財經新聞及出版公司。

如要查看完整文章《Digital Advertising and Enterprise SaaS Present Tremendous Opportunities as Online Marketing Soars in China》(隨著中國線上營銷迅速發展,數碼廣告和企業級 SaaS 迎來巨大商機),請瀏覽:http://nnw.fm/93Hyy

隨著中國普羅大眾的生活水平穩步提升,其互聯網使用率亦已超越西方國家,iClick Interactive Asia Group (NASDAQ:ICLK) 可謂迎來中國急速飆升的互聯網使用浪潮。2008 年,當地的互聯網用戶數量為 2.98 億;而截至 2019 年上半年,該數字已達至 8.54 億,在短短十餘年間幾乎增加了兩倍。而此增長趨勢仍有望繼續。

數據反映出當地市場的巨大潛力,而 iClick 亦能充分善用這個優勢——其同比增長達到 30% 以上。它們不單要擴展現有市場,更要開拓全新領域,發展線上市場業務。不同公司以不同的方式把握這一機會。iClick 的增長策略之所以成功,全因建基於兩大支柱:營銷解決方案和企業級 SaaS 解決方案。

