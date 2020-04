Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring af i forvejen forhøjet emissions- og indløsningssatser, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for hver obligationsafdeling. Nykredit Portefølje Administration A/S monitorerer løbende aktuelle markedsforhold og har vurderet, at de nuværende markedsforhold giver anledning til at justere emissionstillæg og indløsningsfradrag. Afdelingerne og %-satserne er angivet nedenfor:

ISIN Afdelingsnavn Emissionstillæg jf. prospekt Midlertidigt emissionstillæg Indløsningsfradrag jf. prospekt Midlertidigt indløsningsfradrag DK0060254712 Optimal VerdensIndex Moderat 0,38 0,38 0,38 0,38 DK0060518710 Optimal Stabil 0,38 0,38 0,38 0,38 DK0060518983 Optimal Livscyklus 2030-40 0,38 0,38 0,38 0,38 DK0060575942 Aktiv Balance 1,00 1,13 0,25 0,38 DK0060946192 Optimal Livscyklus 2040-50 0,38 0,38 0,38 0,38

Når der igen vendes tilbage til emissions- og indløsningssatsers i henhold til prospektet vil der blive givet meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen

Martin Udbye Madsen, adm. direktør

