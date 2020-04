Spar Nord Bank A/S

April 06, 2020 02:01 ET

Selskabsmeddelelse nr. 10





Spar Nord udsteder hybrid kernekapital

Som et led i det løbende arbejde med bankens kapitalstruktur har Spar Nord i dag indgået aftaler med institutionelle investorer om udstedelse af hybrid kernekapital (AT1) for i alt DKK 330 mio.

Den udstedte AT1 vil have uendelig løbetid med mulighed for Spar Nord for førtidsindfrielse efter 5 år.

Obligationerne udstedes med valør 15. april 2020, og vil indtil 15. april 2025 være forrentet med 6,00 % p.a. (fast rente).

Lånet vil have en trigger på 5 1/8 %, hvilket betyder at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent (CET1) kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede

Venlig hilsen

Spar Nord

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør

Vedhæftet fil