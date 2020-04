Vallourec réduit ses effectifs en Amérique du Nord

Boulogne-Billancourt (France), le 06 avril 2020 – Vallourec annonce aujourd’hui un plan de réduction de ses effectifs en Amérique du Nord, en réponse à la chute importante et brutale d’activité prévue par ses clients pétroliers et gaziers.

Cette réduction affectera plus de 900 postes (soit plus du tiers de notre effectif total en Amérique du Nord) dans l’ensemble de nos usines et de nos fonctions support. Elle prendra effet dans les prochaines semaines, après information interne et obligations règlementaires.

Par ailleurs, comme cela a été déjà commenté, partout où le Groupe opère, Vallourec met en place les mesures appropriées d’adaptation des heures travaillées en fonction de l’activité, ainsi que la réduction des coûts fixes et des investissements, tout en renforçant les mesures de sécurité pour protéger ses salariés du Covid-19.

Edouard Guinotte, Président du Directoire, a déclaré « Le monde et l’industrie du Pétrole et du Gaz traversent une période sans précédent, en particulier aux Etats Unis. Les décisions que nous annonçons aujourd’hui sont nécessaires dans un environnement de marché qui se dégrade rapidement et préservent notre capacité à servir nos clients avec flexibilité et efficacité. Nous ne les prenons pas à la légère, et seulement après avoir évalué plusieurs alternatives. Avec le Comité Exécutif du Groupe, nous nous assurerons qu’elles soient appliquées dans le respect total des valeurs du Groupe ».





