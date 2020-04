Høstet volum laks og ørret (1.000 GWT) Q1 2020 Q1 2019 Lerøy Aurora 8,5 4,9 Lerøy Midt 14,5 12,3 Lerøy Sjøtroll 16,3 15,1 Totalt 39,4 32,3 Fangstvolum Havfisk (1.000 tonn) Q1 2020 Q1 2019 Totalt fangstvolum 25,0 20,5 Herav volum torsk 12,5 8,9





Som omtalt i rapporten etter fjerde kvartal 2019 var produksjonen i Lerøy Aurora i starten av 2020 påvirket av mer vintersår enn normalt. Dette har påvirket prisoppnåelsen negativt i første kvartal. Produksjonen i de øvrige regionene har vært i tråd med forventningene. Konsernet opprettholder sitt estimerte slaktevolum for inneværende år.

Lerøy Seafood Group (Lerøy) sin verdikjede for sjømat har taklet en, for oss alle, krevende tid, som følge av pandemien, på en tilfredsstillende måte. Lerøy sine produksjonsenheter innenfor havbruk, fiskeri og videreforedling skal via salgs og distribusjonssystemet gjøre sitt ytterste for at våre kunder også i fortsettelsen skal oppleve en tilfredsstillende servicegrad. Myndighetene i ulike land har etablert nødvendige restriksjoner. Det må derfor påregnes høyere kostnader, innen salg og distribusjon, frem til restriksjonene kan fjernes.

Fullstendig rapport for første kvartal 2020 blir offentliggjort den 14. mai 2020 klokken 06.30.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12