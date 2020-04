LONDON, April 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harbert European Growth Capital Fund II SCSp („HEGC“) hat Cubyn SA („Cubyn“) mit Wagniskapital ausgestattet. Cubyn ist ein in Paris ansässiger, technologieorientierter Logistik- und Lagerhaus-Fulfillment-Anbieter für Händler, der vor allem E-Commerce-Marktplätze in ganz Europa bedient. Das Wagniskapital wird dazu verwendet, die Expansion von Cubyn in ganz Frankreich fortzusetzen und globalen Händlern ein Mittel für den Verkauf in Europa zur Verfügung zu stellen. Es wird Cubyn zudem dabei helfen, seine Automatisierungsprojekte in den eigenen Lagerhäusern in Frankreich zu beschleunigen.



Cubyn verpflichtet sich, die Logistikkosten für Händler und Marktplätze um bis zu 30 % zu senken und gleichzeitig die Qualität der Sendungen zu verbessern. Das Unternehmen ist in der Lage, mit Hilfe seiner proprietären Technologie einen Händler nahtlos in einen Marktplatz zu integrieren, wodurch dieser zudem auch in der Lage ist, seine Lagerbestände und Prozesse sofort zu überwachen. Die Technologie, über die Cubyn verfügt, und das Know-how des Unternehmens auf den Gebieten Logistik und Fulfillment sind für diesen Sektor wirklich revolutionär.

Adrien Fernandez Baca, CEO von Cubyn, fügt an: „Wir freuen uns sehr, HEGC als Partner begrüßen zu können. Unsere Erträge aus dem Fulfillment haben sich in den letzten sechs Monaten um das 18-fache erhöht. Diese neue Investition wird uns dabei helfen, unsere starke Beschleunigung fortzusetzen und uns gleichzeitig auf den Aufbau unserer Technologie und Produkte zu konzentrieren.“

Hemal Rawal, HEGC Vice President, stellt fest: „Der Logistik-, Lager- und Fulfillment-Sektor war lange Zeit vor disruptiven Entwicklungen abgeschirmt, ist jedoch einer der wichtigsten Aspekte in der Tätigkeit von E-Commerce-Unternehmen – von denen viele diesen Sektor aufgrund seiner Komplexität auslagern. Wir freuen uns, dass wir Cubyn eine Wachstumsfinanzierung zur Verfügung gestellt haben, um das organische Wachstum des Unternehmens zu fördern und die weitere Automatisierung der Lager- und Fulfillment-Aktivitäten voranzutreiben.“

Über Cubyn

Anhand der Cubyn-Plattform verbringen Online-Händler weniger Zeit mit der Logistik und behalten gleichzeitig die maximale Kontrolle. Cubyn ermöglicht es den Kunden, sich auf die Entwicklung der Verkäufe zu konzentrieren und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten, um die Kunden pünktlich zu beliefern.

Über Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp

HEGC ist einer der führenden Investoren in Europa, die in wachstumsstarke technologieorientierte Unternehmen investieren, welche sich mit weniger verwässernden Formen von Anlagekapital weiterentwickeln möchten. HEGC arbeitet mit engagierten Managementteams und Aktionären privater und börsennotierter Unternehmen zusammen, um führende Unternehmen der Zukunft aufzubauen. HEGC bietet flexibles Kapital zur Unterstützung von Geschäftsplänen, die von organischem Wachstum, Fusionen und Übernahmen bis hin zu Pre-IPO-Finanzierungen und verschiedenen Arten von Rekapitalisierungen reichen. HEGC wird von der Harbert Management Corporation, einer Investmentgesellschaft mit Fokus auf alternativen Anlagen und etwa 7,3 Milliarden US-Dollar an verwalteten aufsichtsrechtlichen Vermögenswerten (Stand 29. Februar 2020), sowie einer Reihe bekannter institutioneller Sponsoren gesponsert.

Weitere Informationen zu Cubyn finden Sie unter https://www.cubyn.com/

Weitere Informationen zu HMC finden Sie unter https://www.harbert.net/investment-strategies/private-capital/european-growth-capital/

Kontakt: HMC Investor Relations

Telefon: +1 205.987.5500

E-Mail: irelations@harbert.net