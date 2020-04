LONDRES, 06 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp (« HEGC ») a fourni un prêt à risque à Cubyn SA (« Cubyn »). Basé à Paris, Cubyn est un prestataire tiers de services technologiques de logistique et d'exécution de commandes en entrepôt pour les commerçants, servant principalement les places de marché du commerce électronique à travers l'Europe. Le prêt sera utilisé pour aider Cubyn à poursuivre son expansion en France et contribuera à apporter aux commerçants du monde entier un moyen de vendre leurs produits en Europe. Il aidera Cubyn a accélérer davantage ses projets d'automatisation au sein de ses entrepôts en France.



Cubyn s'engage à réduire les coûts logistiques pour les commerçants et les places de marché de jusqu'à 30 % tout en améliorant la qualité de ses expéditions. Son équipe est en mesure d'intégrer un commerçant de façon transparente à l'aide de sa technologie brevetée, qui permet également à chaque commerçant de contrôler ses traitements et niveaux de stock instantanément. La technologie de Cubyn et son savoir-faire en matière de services logistiques et d'exécution des commandes est vraiment en train de révolutionner ce secteur.

Adrien Fernandez Baca, PDG de Cubyn, remarque : « Nous sommes très heureux d'accueillir HEGC. Nos recettes issues de l'exécution des commandes ont été multipliés par 18 au cours des six derniers mois. Ce nouvel investissement nous aidera à poursuivre notre forte accélération tout en restant concentrés sur la construction de notre technologie et de nos produits. »

Hemal Rawal, vice-président de HEGC, explique : « Le secteur de la logistique, de l'entreposage et de l'exécution des commandes est longtemps resté à l'écart des bouleversements technologiques, malgré qu'il s'agisse de l'un des aspects les plus importants des activités des entreprises de commerce électronique, nombre d'entre elles préférant les externaliser en raison de leur complexité. Nous sommes ravis d'avoir fourni un financement de croissance à Cubyn pour l'aider à alimenter sa croissance organique et à se diriger vers une plus grande automatisation des activités d'entrepôt et d'exécution des commandes. »

À propos de Cubyn

La plateforme Cubyn permet aux e-commerçants de passer moins de temps à gérer leur logistique tout en gardant un maximum de contrôle. Cubyn permet à ses clients de se concentrer sur le développement des ventes tout en gardant leurs dépenses sous contrôle afin de livrer leurs clients en temps voulu.

À propos de Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp

Le fonds HEGC est l'un des plus importants investisseurs d'Europe dans les entreprises basées sur la technologie à forte croissance qui cherchent à se développer à partir de formes moins dilutives de capitaux d'investissement. HEGC s'associe avec des équipes de direction et parties prenantes ambitieuses d'entreprises privées et cotées en bourse pour participer au développement des grandes entreprises de demain. HEGC fournit un capital souple pour soutenir les plans d'activité à partir de la croissance organique, des fusions-acquisitions et des financements pré-IPO à divers types de recapitalisations. HEGC est parrainé par Harbert Management Corporation, un fonds d'investissement alternatif avec environ 7,3 milliards USD d'actifs sous gestion au 29 février 2020, et plusieurs donateurs institutionnels bien connus.

