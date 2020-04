Oslo, 6. april 2020: Yara International ASA vil avholde sin ordinære generalforsamling torsdag 7. mai kl. 17.00 i Drammensveien 131, Oslo. Innkallingen og valgkomiteens innstilling er tilgjengelige på selskapets nettsider.





Styret foreslår at et utbytte på NOK 15,00 per aksje betales for regnskapsåret 2019, og at det eksisterende tilbakekjøpsprogrammet erstattes av et nytt program som gir styret fullmakt til tilbakekjøp av inntil 5 % av Yaras aksjer før neste ordinære generalforsamling.



Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen gjennomfører valg for en periode på to år for samtlige styreplasser, slik at et samlet styre velges frem til generalforsamlingen 2022. Styreleder Geir Isaksen og styremedlem Hilde Bakken har meddelt valgkomiteen at de ikke stiller til gjenvalg på generalforsamlingen 7. mai 2020. Valgkomiteen foreslår valg for en periode på to år av Trond Berger, Håkon Reistad Fure, Kimberly Lein-Mathisen, Adele Bugge Norman Pran, John Thuestad og Birgitte Ringstad Vartdal.



Som medlemmer av valgkomiteen foreslår komiteen gjenvalg for en periode på to år av Otto Søberg, Thorunn Kathrine Bakke, Ann Kristin Brautaset og Ottar Ertzeid. Valgkomiteen foreslår at Otto Søberg fortsetter som leder av komiteen.



For å redusere risikoen for spredning av koronavirus (Covid-19) oppfordres aksjonærer til ikke å stille fysisk på årets generalforsamling, men i stedet delta og utøve sine aksjonærrettigheter gjennom elektronisk forhåndsstemming og ved å følge generalforsamlingen via direktesendt overføring på https://www.yara.com/investor-relations .



Komplett innkalling til generalforsamlingen vil bli distribuert til Yaras registrerte aksjonærer og er også tilgjengelig på selskapets nettsted:



https://www.yara.com/investor-relations/reports-and-presentations-2020/





Kontakt



Thor Giæver, investorkontakt

Mobil: (+47) 480 75 356

E-post: thor.giaver@yara.com





Om Yara

Yara bringer kunnskap om hvordan verdens befolkning kan mettes og kloden tas vare på. Vi arbeider for vår visjon om et samfunn bygget på samarbeid, en verden uten sult, og en klode som er vernet om. Derfor har vi satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for mat for å utvikle mer klimavennlige løsninger innen plantenæring, og vi arbeider for å gjøre produksjon av mineralgjødsel mer bærekraftig. Vi har en åpen bedriftskultur som vektlegger mangfold og inkludering, som fremmer sikkerhet og integritet hos våre ansatte, leverandører, forretningspartnere og samfunnet for øvrig.



Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa. Selskapet er tilstede over hele verden med om lag 16.000 ansatte og drift i over 60 land. I 2019 hadde Yara en omsetning på 12.9 milliarder USD.



www.yara.com



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12







