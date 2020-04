NEW YORK, April 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- über NetworkWire -- Die iClick Interactive Asia Group (NASDAQ:ICLK) freut sich über die Erwähnung in einem Leitartikel von NetworkNewsWire („NNW“), einer von mehr als 40 Marken im InvestorBrandNetwork („IBN“), einem vielfältigen Finanznachrichten- und Verlagsunternehmen für Unternehmen und öffentliche Organisationen.

Die vollständige Veröffentlichung „Digital Advertising and Enterprise SaaS Present Tremendous Opportunities as Online Marketing Soars in China“ finden Sie unter http://nnw.fm/93Hyy

Die iClick Interactive Asia Group (NASDAQ:ICLK ) reitet auf der Welle der zunehmenden Internetnutzung in China. Während sich der Lebensstandard der Bevölkerung dort stetig verbessert, überholt China hinsichtlich der Internetnutzung die westliche Welt. Im Jahr 2008 betrug die Anzahl der Internetnutzer im Land 298 Millionen. Im ersten Halbjahr 2019 hatte sich diese Zahl auf 854 Millionen erhöht und sich damit innerhalb von etwas mehr als einem Jahrzehnt beinahe verdreifacht. Und dieses Wachstum wird sich voraussichtlich fortsetzen.

Es ist ein Zeichen für die Stärke dieses Marktes und die Fähigkeit, diese Stärke zu nutzen, dass iClick jährlich ein Wachstum von mehr als 30 % verzeichnet hat. Das Unternehmen expandiert nicht nur in einem bestehenden Markt, sondern auch in bisher nicht vorhandenen Online-Marktsegmente. Verschiedene Unternehmen gehen diese Chance auf unterschiedliche Weise an. Für iClick basiert der Erfolg auf einer Wachstumsstrategie mit zwei Säulen: Marketinglösungen und SaaS-Lösungen für Unternehmen.

