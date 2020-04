NEW YORK, 06 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire — iClick Interactive Asia Group (NASDAQ:ICLK) annonce aujourd'hui son positionnement dans un éditorial publié par NetworkNewsWire (« NNW »), l'une des 40 marques de InvestorBrandNetwork (« IBN »), une société polyvalente d'édition et d'actualités financières qui s'adresse aux entités privées et publiques.

Pour consulter dans son intégralité la publication, « Digital Advertising and Enterprise SaaS Present Tremendous Opportunities as Online Marketing Soars in China » (La publicité numérique et le SaaS d'entreprise présentent d'énormes opportunités en Chine, où s'implante le marketing en ligne), rendez-vous sur http://nnw.fm/93Hyy (en anglais).

iClick Interactive Asia Group (NASDAQ:ICLK ) surfe sur la vague croissante de l'utilisation d'Internet en Chine, alors que le niveau de vie de la population ne cesse d'augmenter et que la Chine dépasse l'Occident en matière d'utilisation d'Internet. En 2008, le pays comptait 298 millions d'internautes ; au premier semestre 2019, ce nombre avait atteint 854 millions, soit près du triple en un peu plus d'une décennie. Et cette croissance devrait se poursuivre.

iClick a connu une croissance annuelle de plus de 30 %, signe de la puissance de ce marché, et de la capacité d'iClick à tirer parti de cette puissance. L'entreprise ne se contente pas de se développer sur un marché existant, elle s'étend également sur des segments de marché en ligne jusqu'alors inexistants. Les façons d'aborder cette opportunité peuvent varier d'une entreprise à une autre. Pour iClick, son succès est le fruit d'une stratégie de croissance fondée sur deux piliers : les solutions marketing et les solutions SaaS d'entreprise.

À propos d'iClick Interactive Asia Group Limited

iClick Interactive Asia Group Limited (NASDAQ: ICLK) est un fournisseur indépendant de solutions de marketing en ligne et de données d'entreprise qui met en relation des spécialistes du marketing du monde entier avec des publics chinois. Basée sur des technologies de pointe, notre plateforme propriétaire possède des capacités de marketing omnicanal et répond à une multitude d'objectifs marketing de manière automatisée en tirant parti des données, ce qui permet aux spécialistes marketing nationaux et internationaux d'atteindre leur public cible en Chine. Située à Hong Kong, iClick a été fondée en 2009 et est actuellement présente sur dix sites dans le monde, notamment en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ir.i-click.com .

Déclarations prospectives

