Marimekko Oyj, Pörssitiedote, 6.4.2020 klo 11.00

MARIMEKON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PAIKKA MUUTTUU; VAADITTU ENEMMISTÖ KANNATTAA KAIKKIA YHTIÖKOKOUKSELLE TEHTYJÄ EHDOTUKSIA



Marimekon varsinaisen yhtiökokouksen paikka on muuttunut. Varsinainen yhtiökokous 8.4.2020 järjestetään nyt yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Puusepänkatu 4, Helsinki. Turvallisuussyistä osakkeenomistajia on kehotettu osallistumaan yhtiökokoukseen valtakirjan välityksellä eikä saapumaan kokouspaikalle.



Yhtiökokous alkaa klo 13 ja sitä voi seurata suomeksi reaaliaikaisena yhtiön verkkosivuilla https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2020/

Samalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joihin yhtiö vastaa verkkosivuillaan viimeistään 9.4.2020.



Kokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään niin lyhyinä kuin mahdollista ja minimivaatimukset täyttävinä. Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen jäsenten määrä on rajoitettu minimiin. Tilaisuudessa ei ole tarjoilua eikä mahdollisuutta keskustella yhtiön johdon kanssa. Marimekko-talon myymälät ja ravintola ovat kiinni.



Ilmoittautumisaika on päättynyt. Tähän mennessä saatujen valtakirjojen ja äänestysohjeiden osalta voidaan todeta, että lain vaatima enemmistö kannattaa jokaista yhtiön julkistamaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.





