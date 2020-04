NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2020/09

Aalborg 6. april 2020

På baggrund af foranstaltningerne i det danske samfund for at undgå spredning af Covid-19, coronavirus, har AaB valgt endnu engang at udsætte den ordinære generalforsamling – nu til tirsdag 26. maj kl. 10.00.



Som børsnoteret selskab skulle generalforsamlingen i princippet være holdt senest 30. april, men qua omstændighederne i samfundet er der givet dispensation for tidsfristen, hvis man som selskab opfylder specifikke krav, hvilket er tilfældet for AaB A/S.



Selve tidspunktet – kl. 10.00 – er fastholdt med begrundelse i, at AaB 26. maj forhåbentlig er i gang med et komprimeret kampprogram i 3F Superligaen. Dags dato er det ikke muligt at vide, hvornår der spilles hjemme- og udekampe og på hvilken ugedag. Med afholdelse af generalforsamling om formiddagen vil denne ikke kollidere med setuppet i forbindelse med en eventuel hjemmekamp på Aalborg Portland Park.



Hvis situationen omkring coronavirus ikke forbedres, kan det betyde, at generalforsamlingen bliver gennemført i en alternativ udgave. Dette vil i givet fald blive meddelt, når aktionærerne primo maj varsles om generalforsamlingen.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Thomas Bælum 2251 7901