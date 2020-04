EAC Invest A/S

April 06, 2020 07:26 ET

København, 6. april 2020





I forbindelse med ændringer i selskabets virke, fokus og arbejdsopgaver, foreslås ændringer til sammensætningen af bestyrelsen til valg på årets generalforsamling den 30. april 2020.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Teddy Lok, og foreslår derudover valg af Ole Steffensen og Martin Thaysen som nye medlemmer af bestyrelsen. Martin Thaysen fortsætter med at lede den daglige drift.

Nuværende formand, Henning Kruse Petersen, og nuværende næstformand, Preben Sunke, vil således ikke genopstille.

Under forudsætning af valget af ovennævnte kandidater, er det bestyrelsens intention at konstituere sig med Jesper Teddy Lok som formand for bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Yderligere information om kandidaterne til bestyrelsen vil kunne findes i indkaldelsen til generalforsamlingen, som forventes udsendt onsdag den 8. april 2020.





