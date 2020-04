MONTRÉAL, 06 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd’hui que l’honorable John Baird a été nommé à son conseil d’administration.

M. Sean Roosen, président du conseil d’administration et chef de la direction, a mentionné : « Nous sommes heureux que M. Baird ait accepté de se joindre au conseil d’administration d’Osisko. Lors de nos discussions avec John, nous sommes ravis d’avoir pris connaissance de ses perspectives sur les affaires internationales et les relations avec les gouvernements, un complément idéal à l’expertise de premier rang du conseil d’administration, au bénéfice des parties prenantes d’Osisko. »

M. Baird a été membre du Parlement du Canada pendant trois mandats, occupant avec distinction un rôle prépondérant dans plusieurs portefeuilles ministériels importants. Il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères du Canada pendant quatre ans. Avant son passage à Ottawa, il était membre du Parlement provincial en Ontario pendant 10 ans au cours desquels il a œuvré au sein de plusieurs portefeuilles ministériels importants, incluant les postes de ministre de l’Énergie et de ministre des Services communautaires et sociaux. Il est un administrateur de Canadian Pacific, Canadian Forest Products, FDW Group, PineBridge Investments, et un conseiller auprès de Hatch, Barrick Gold, Bennett Jones LLP et Eurasia Group.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 135 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également le projet aurifère Cariboo au Canada et un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 15,9 % dans Minière Osisko Inc., de 17,9 % dans Métaux Osisko et de 18,3 % dans Ressources Falco Ltée.

Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec, son siège social étant situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.