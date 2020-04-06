纽约, April 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 爱新鲜公司（以下简称“爱新鲜”或“公司”）（纳斯达克股票代码：IFMK），一家领先的亚洲美国连锁超市和网上食品商今天宣布已完成与两位投资人以每股1.402美元的价格出售总计1,783,167股普通股（“新股”）的私募发行，从而带来融资总收益250万美元。

首席执行官兼董事长邓龙先生评论道：“我们很高兴能够在全球疫蔓延疲软的市场条件 下完成本次私募。我们计划此次融资的净收益将用于口罩进口贸易，加大原材料购买，以及日常经营。”

“根据最新的卫生局官员的建议，纽约市市长和旧金山市市长都呼吁其居民戴脸罩布防止他们在户外时感染 COVID-19病毒，这导致对口罩的需求持续增长。 公司将通过爱新鲜 连锁店，爱新鲜网店，亚马逊以及批发到其他超级市场的渠道来扩大口罩的销售规模。我们很有信心，公司已经为业务量增长做好了全方位的准备，并将继续提升财务业绩。”邓龙先生总结道。

iFresh, Inc.

Email: herinyin@newyorkmart.com



