NOVA YORK, April 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire — A iClick Interactive Asia Group (NASDAQ:ICLK) anuncia hoje sua presença em um editorial publicado pela NetworkNewsWire (“NNW”), uma das mais de 40 marcas no InvestorBrandNetwork (“IBN”), uma empresa de notícias do mercado financeiro multifacetada e editora voltada para empresas públicas e privadas.

Para acessar a publicação completa intitulada “Digital Advertising and Enterprise SaaS Present Tremendous Opportunities as Online Marketing Soars in China” visite: http://nnw.fm/93Hyy

A iClick Interactive Asia Group (NASDAQ:ICLK ) está surfando na grande onda do aumento do uso internet na China, conforme o padrão de vida da população aumenta e o país ultrapassa o ocidente em números referentes à internet. Em 2008, os usuários de internet no país totalizavam 298 milhões; no final de 2019, esse número alcançou os 854 milhões, praticamente triplicando em uma década. E espera-se que o crescimento continue.

Este é um sinal do poder do mercado e da capacidade da iClick em aproveitar esse poder, pois a empresa observou um crescimento de mais de 30% ano após ano. A iClick não está somente expandindo em um mercado existente, mas alcançando segmentos do mercado on-line até então inexistentes. Empresas diferentes abordam essa oportunidade de maneiras diferentes. Para a iClick, o sucesso vem de uma estratégia de crescimento baseada em dois pilares: soluções de marketing e soluções SaaS empresariais.

Sobre a iClick Interactive Asia Group Limited

A iClick Interactive Asia Group Limited (NASDAQ: ICLK) é uma fornecedora independente de soluções de dados empresariais e de marketing on-line que conecta comerciantes com o público na China. Desenvolvida com tecnologias de ponta, nossa plataforma própria dispõe de recursos de marketing omnicanal e realiza vários objetivos de marketing de modo automatizado e orientado por dados, ajudando os profissionais de marketing nacionais e internacionais a alcançar seu público-alvo na China. Com sede em Hong Kong, a iClick foi criada em 2009 e atualmente opera em dez locais em todo o mundo, incluindo a Ásia e a Europa. Para obter mais informações, acesse ir.i-click.com .

Declarações prospectivas

Este comunicado contém considerações prospectivas, no sentido da Seção 27A da Lei de Títulos norte-americana de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários norte-americana de 1934, conforme alterada. Todas as declarações prospectivas são inerentemente incertas, pois se baseiam em expectativas e suposições atuais acerca de eventos futuros ou do desempenho futuro da empresa. Os leitores são advertidos a não depositar nenhuma confiança indevida nas declarações prospectivas, que servem unicamente para previsões, e dizem respeito somente à data presente. Ao avaliar essas declarações, os possíveis investidores devem revisar cuidadosamente os vários riscos e incertezas identificados neste comunicado e os assuntos definidos nos registros da empresa na SEC. Esses riscos e incertezas podem fazer os resultados reais da empresa serem diferentes em termos materiais daqueles indicados nas declarações prospectivas.

