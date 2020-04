AURORA, Ontario, 06 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui que son rapport annuel 2019, y compris le rapport de gestion, les états financiers consolidés audités, la notice annuelle (AIF) et le formulaire 40-F, sont désormais disponibles sur le site Web de la société, www.magna.com. Magna a également déposé ces documents auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (accessibles via son site Web à l'adresse www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (accessible via son site Web à l'adresse www.sec.gov/edgar).



Notre assemblée générale annuelle des actionnaires 2020 se tiendra le jeudi 7 mai 2020, à partir de 10 h 00 (heure de l'Est). En raison de la pandémie de COVID-19, la réunion sera accessible uniquement virtuellement à l'adresse www.virtualshareholdermeeting.com/MGA2020 .

Magna fournira une copie papier de ses états financiers audités, tels que contenus dans notre rapport annuel 2019 destiné aux actionnaires, gratuitement, sur demande via notre site Web ou par écrit à Magna International Inc., à l'attention du secrétaire de la Société, 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1.

CONTACT AVEC LES INVESTISSEURS

Louis Tonelli, vice-président, relations avec les investisseurs

louis.tonelli@magna.com , 905.726.7035

CONTACT AUPRÈS DES MÉDIAS

Tracy Fuerst, vice-présidente, communication d'entreprise et relations publiques

tracy.fuerst@magna.com, 248.631.5396

NOTRE ACTIVITÉ (1)

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les technologies de la mobilité. Nous comptons plus de 165 000 collaborateurs, 346 opérations de fabrication et 94 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 27 pays. Nous détenons une expertise complète en ingénierie automobile et production contractuelle, ainsi que des capacités portant sur les produits qui incluent la carrosserie, le châssis, l'extérieur, les sièges, la motorisation, la technologie active d'aide à la conduite, l'électronique, les rétroviseurs, l'éclairage, la mécatronique et les systèmes de toiture. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA). Pour de plus amples informations sur Magna, veuillez visiter le site www.magna.com .

________________________





(1) Les chiffres relatifs aux opérations de fabrication, au développement de produits, aux centres de vente et d'ingénierie et aux effectifs comprennent certaines opérations de mise en équivalence.