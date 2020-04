AUSTIN, Texas, April 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) und BioBridge Global gaben heute ihre Zusammenarbeit bei der Teilnahme an einem Forschungsprogramm der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für Blutzentren in den USA bekannt, um mit der Sammlung und Verteilung von Rekonvaleszentenplasma genesener COVID-19-Patienten zu beginnen.



Im Rahmen der Suche nach einer wirksamen Therapie für COVID-19-Patienten hat XBiotech einen klinischen Test entwickelt, den QualTex Laboratories, eine Tochtergesellschaft des im US-amerikanischen San Antonio ansässigen Non-Profit-Unternehmens BioBridge Global, verwenden wird, um natürliche Antikörper im menschlichen Blut zu identifizieren, die gegen das COVID-19-Virus wirksam sind. Diese Testtechnologie ermöglicht es QualTex, im Blut von genesenen COVID-19-Patienten (rekonvaleszente Spender) enthaltene körpereigene neutralisierende Antikörper gegen das COVID-19-Virus nachzuweisen.

Das vom South Texas Blood & Tissue Center (STBTC), einer weiteren Tochtergesellschaft von BioBridge Global, von diesen Spendern gesammelte Plasma könnte zur Behandlung von Patienten mit schweren und/oder lebensbedrohlichen COVID-19-Infektionen verwendet werden. Das STBTC wird XBiotech im Gegenzug Blutproben zur Verfügung stellen, um die Entwicklung eines True Human™-Antikörperkandidaten für die Behandlung der Krankheit zu ermöglichen.

XBiotech ist dabei, die Testtechnologie an QualTex zu übermitteln und dessen Laborfachkräfte für die Durchführung des Tests im Labor in San Antonio zu schulen, um einen schnellen Nachweis und die potenzielle Nutzung des Rekonvaleszenten-Plasmas in medizinischen Zentren in Texas zu ermöglichen.

„XBiotech setzt sich mit großem Engagement dafür ein, Lösungen zur Verringerung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu finden“, so Dr. Sushma Shivaswamy, Ph.D, Chief Scientific Officer von XBiotech. „Die einzigartige Technologie humaner Antikörper von XBiotech wurde speziell für diese Art von Problemen entwickelt.

Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir BioBridge Global dabei unterstützen dürfen, mithilfe von Rekonvaleszenten-Spenderblut hospitalisierten Patienten, die an dieser tödlichen Krankheit leiden, eine mögliche Behandlung zugänglich zu machen. XBiotech wird weiterhin seine Technologie und seine Ressourcen einsetzen, um die Anstrengungen zur Bekämpfung von COVID-19 zu unterstützen.“

Dr. Rachel Beddard, Global Medical Director bei BioBridge kommentierte: „Wir freuen uns, dass wir zu den ersten gehören, die unseren Blutspendern die Möglichkeit geben, COVID-19-Patienten und ihren Familien im Kampf gegen diese Krankheit zu helfen.“

Über BioBridge Global

BioBridge Global ist eine Non-Profit-Organisation nach 501(c)(3) mit Sitz in San Antonio, Texas, USA. Sie bietet verschiedene Dienstleistungen über ihre Tochtergesellschaften, das South Texas Blood & Tissue Center, QualTex Laboratories, GenCure und The Blood & Tissue Center Foundation, an. BioBridge Global bietet Kunden in den Vereinigten Staaten und weltweit Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Blutressourcenmanagement, Zelltherapien, gespendetes Nabelschnurblut und menschliches Gewebe sowie der Testung von Blut, Plasma und Gewebeprodukten. BioBridge Global hat sich der Aufgabe verschrieben, durch die heilende Kraft menschlicher Zellen und menschlichen Gewebes Leben zu retten und die Lebensqualität zu verbessern. Das Unternehmen ermöglicht Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der regenerativen Medizin, indem es Zugang zu menschlichen Zellen und Geweben, Test-Services und Unterstützung beim Biomanufacturing sowie bei klinischen Studien bietet. Erfahren Sie mehr unter BioBridgeGlobal.org .

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer Pipeline von Therapien voran, die auf der Nutzung von natürlich vorkommenden Antikörpern von Patienten mit Immunität gegen bestimmte Erkrankungen beruhen. Der Ansatz, die natürliche Immunität des Menschen als Quelle neuer Medikamente zu nutzen, bietet das Potenzial, die Behandlungsstandards bei zahlreichen Krankheiten neu zu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, USA ist auch bei der Entwicklung innovativer Fertigungstechnologien zur Reduzierung der Kosten und Komplexität bei der Produktion biologischer Arzneimittel führend. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com .

Über die therapeutischen True Human™-Antikörper

Die True Human™-Antikörper von XBiotech sind die einzigen Antikörper, welche unverändert von Personen stammen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. (Im Gegensatz zu allen kommerziell erhältlichen Antikörpern, die als „humanisiert“ oder „vollständig human“ bezeichnet werden, stammen die True Human™-Antikörper von XBiotech direkt aus der natürlichen menschlichen Immunantwort für bestimmte Krankheiten, werden nicht modifiziert und verursachen somit keine Immunogenität.) Im Rahmen von Forschung und klinischen Programmen in verschiedenen Krankheitsbereichen haben die True Human™-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie „darf“, „wird“, „sollte“, „würde“, „könnte“, „erwartet“, „plant“, „erwägt“, „antizipiert“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „hat vor“, „beabsichtigt“ oder „fortsetzt“ oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

