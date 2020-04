SOGECLAIR CONFIRME SON ELIGIBILITE AU PEA-PME

ET PRECISE LA DATE DE PAIEMENT DU DIVIDENDE

Blagnac, France, et Montréal, Canada, le 06 avril 2020 - SOGECLAIR (Euronext : SOG), le concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, confirme qu’il respecte tous les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par l'article L.221-32-2 du Code monétaire et financier, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, à savoir une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d’euro, un effectif total inférieur à 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros. Ces critères d’éligibilité sont appréciés sur la base des comptes consolidés de SOGECLAIR au 31 décembre 2019 en tenant compte de ses filiales.



En conséquence, les actions SOGECLAIR peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME.



Le dividende de 0,90 € par action annoncé le 18 mars 2020 (communiqué sur les Résultats Annuels 2019) soumis à l’Assemblée Générale du 14 mai prochain serait mis en paiement le 20 mai 2020. Le détachement du coupon interviendrait le 18 mai 2020.





Prochain communiqué : chiffre d’affaires 1er trimestre 2020, le 06 mai 2020 après Bourse





A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte près de 1700 collaborateurs répartis dans le monde entier afin d’offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts :

Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR

Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR

www.sogeclair.com - +33(0)5 61 71 70 33

