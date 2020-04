POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux

en application du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF

[Clichy, France – 6 avril, 2020] Réuni le 11 février 2020 sous la présidence de Pierre Vareille, le Conseil d'Administration de SOCIÉTÉ BIC a pris les décisions suivantes, sur les recommandations du Comité des Rémunérations et conformément à la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 22 mai 2019 :

Rémunérations au titre de l’exercice 2019 :

Pierre Vareille, Président du Conseil d’Administration : Une rémunération fixe annuelle de 300 000 euros a été attribuée à Pierre Vareille, Président du Conseil.



: Gonzalve Bich, Directeur Général : Part fixe de la rémunération 2019 : la part fixe annuelle de la rémunération de Gonzalve Bich s’est élevée à 735 008 dollars américains (656 492 euros 1 ) en sa qualité de Directeur Général. Part variable de la rémunération 2019 : après examen des critères d'attribution et par rapport à un objectif cible de 918 750 US dollars (820 606 euros 1 ), la part variable de Gonzalve Bich pour 2019 a été arrêtée à 798 431 dollars américains (713 140 euros 1 ), soit 86,9 % de la cible. Les critères d'attribution de cette part variable sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2019 (https://www.bicworld.com/fr).



James DiPietro, Directeur Général Délégué : Part fixe de la rémunération 2019 : la part fixe annuelle de la rémunération de James DiPietro s’est élevée à 572 853 dollars américains (511 658 euros 1 ). Part variable de la rémunération 2019 : après examen des critères d'attribution et par rapport à un objectif cible de 429 640 US dollars (383 744 euros 1 ) la part variable de James DiPietro pour 2019 a été arrêtée à 321 800 US dollars (287 424 euros 1 ), soit 74,9 % de la cible. Les critères d'attribution de cette part variable sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2019 (https://www.bicworld.com/fr).



Marie-Aimée Bich-Dufour, Directrice Générale Déléguée : Part fixe 2019 : la part fixe de la rémunération de Marie-Aimée Bich-Dufour, Directrice Générale Déléguée jusqu’au 31 mars 2019, s’est élevée à 50 000 euros pour cette période.



En application des dispositions de l’article L. 225-100 du Code de commerce, le versement des rémunérations variables est conditionné à un vote ex post positif de l’Assemblée Générale du 20 mai 2020.

Rémunérations au titre de l’exercice 2020 :

Le Conseil a fixé la part fixe annuelle des rémunérations au titre de l’exercice 2020 comme suit:

300 000 euros (inchangée vs. 2019) pour Pierre Vareille, Président du Conseil d'Administration ;

770 000 dollars américains (687 746 euros 1 ) (+4,8 % vs. 2019) pour Gonzalve Bich, Directeur Général. Le Comité des Rémunérations a recommandé cette augmentation au regard de la performance et de l'expérience du Directeur Général et les données du marché ;

584 000 dollars américains (512 615 euros1) (+1,95% vs. 2019) pour James DiPietro, Directeur Général Délégué ;

Le Conseil a également fixé l’objectif cible 2020 de la part variable de leur rémunération, soit :

125 % de la part fixe pour Gonzalve Bich, Directeur Général ;

75 % de la part fixe pour James DiPietro, Directeur Général Délégué ;

Aucune rémunération variable pour Pierre Vareille, Président.

1 Les montants en dollars américains ont été convertis en euros en utilisant le taux de change moyen de l'exercice 2019 (1 € = 1,1196 USD).







