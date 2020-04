OTTAWA, 06 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La pandémie et les problèmes de santé publique qui en découlent ont forcé l’annulation des Championnats nationaux d’athlétisme pour jeunes de la Légion 2020, qui devaient à l’origine se dérouler du 7 au 9 août au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.



« Nous sommes évidemment déçus de devoir annuler ces extraordinaires championnats », affirme le président national, Thomas D. Irvine, CD. « La Légion remercie tous les jeunes talentueux et leurs entraîneurs qui étaient en plein entraînement pour cet événement lorsque la pandémie a frappé. »

La décision a été prise de concert avec le comité d’organisation local et les partenaires de l’événement, dont l’hôte de l’événement, l’Université du Cap-Breton (CBU). Cette dernière a dû se retirer de son rôle en raison des retombées actuelles de COVID-19.

« Cette décision n’a pas été facile à prendre », a annoncé Brian Weaver, vice-président national et président du comité des sports. « Toutefois, la sécurité de toutes les personnes impliquées, y compris les athlètes, les bénévoles et le personnel de la CBU, était notre priorité. Nous remercions de tout cœur nos directions provinciales et territoriales, ainsi que nos organisations sportives spéciales et nos partenaires communautaires à travers le Canada pour leur préparation excellente et assidue. »

Les championnats accueillent entre 700 et 1 000 compétiteurs dans les catégories moins de 16 ans et moins de 18 ans. Ils sont les seuls championnats d’athlétisme nationaux de ce type. Les athlètes s’affrontent dans un large éventail d’épreuves de course, de saut et de lancer.

Les championnats de l’année prochaine auront lieu à Sherbrooke, au Québec, du 6 au 8 août 2021. Pour en savoir davantage sur les Nationaux de la Légion , consultez Legionathletisme.ca .

De plus amples informations concernant la situation de la pandémie et la réponse de la Légion sont affichées sur notre page COVID-19.

La Légion remercie les Canadiens pour leur soutien à nos vétérans et à leurs familles, ainsi qu’à nos communautés, en cette période difficile !

Ceux qui souhaitent se joindre à notre groupe national de généreux bénévoles peuvent devenir membres de la Légion et nous aider à soutenir nos efforts. Même si vous ne pouvez pas vous engager comme bénévole, votre adhésion nous aide à aider ceux qui sont dans le besoin. Adhérez en ligne à Legion.ca/fr/devenez-membre. Nous espérons vous accueillir bientôt !

À propos de la Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus important organisme de soutien et de services communautaires pour vétérans au Canada. Nous sommes un organisme sans but lucratif dont la portée nationale s’étend à des filiales aux États-Unis, au Mexique et en Europe. Nos 260 000 membres, dont plusieurs dévouent de nombreuses heures de bénévolat dans leur filiale, sont en fait notre force.

Relations publiques/Demandes de renseignements des médias : PublicRelations@Legion.ca