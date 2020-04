À partir d'aujourd'hui, un parc de plus de 20 fourgons Sprinter et Metris Mercedes-Benz sera activement déployé à Montréal, à Toronto et à Vancouver pour livrer des fournitures essentielles aux travailleurs de la santé de première ligne dans plusieurs hôpitaux.

Dans le cadre de l’initiative #DéroulerVotreGénérosité, Mercedes-Benz Canada et son réseau de concessionnaires collaborent avec Produits Kruger pour fournir des produits essentiels aux professionnels de la santé de première ligne, permettant ainsi à ces derniers de se concentrer sur leur travail crucial consistant à aider les gens à travers le pays.

Un parc de plus de 20 fourgons Sprinter et Metris Mercedes-Benz sera activement déployé à Montréal, à Toronto et à Vancouver pour livrer du papier hygiénique Cashmere et Purex, des papiers-mouchoirs Scotties et des essuie-tout SpongeTowels aux travailleurs de la santé de première ligne dans plusieurs hôpitaux.

À l’heure où les Canadiens s’unissent tout en restant séparés, Mercedes-Benz Canada fait sa part en prenant la route pour livrer des fournitures indispensables à certains de nos meilleurs compatriotes.

TORONTO, 06 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires sont fiers de faire équipe avec Produits Kruger pour livrer des produits ménagers essentiels — dont du papier hygiénique Cashmere et Purex, des papiers-mouchoirs Scotties et des essuie-tout SpongeTowels — aux travailleurs de la santé de première ligne. L’initiative #DéroulerVotreGénérosité est née d’un désir commun de donner quelque chose en retour aux personnes qui travaillent inlassablement pour aider les Canadiens qui ont été touchés par la pandémie de la COVID-19. Elle débutera aujourd’hui à Montréal avant d’être aussi déployée à Toronto et à Vancouver.

« Mercedes-Benz Canada et son réseau de concessionnaires sont heureux de s’associer à Produits Kruger pour livrer des fournitures à ces travailleurs de première ligne qui jouent un rôle vital ; nous faisons ainsi notre part pour leur faciliter la vie pendant qu’ils travaillent dur à fournir des soins essentiels aux Canadiens », dit Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Quand nous avons appris que Produits Kruger avait des fournitures à livrer et un besoin de distribution, nous avons immédiatement commencé à travailler avec des représentants de notre réseau national de concessionnaires pour constituer un parc de fourgons Sprinter et Metris Mercedes-Benz afin de répondre à ce besoin. Toutes les personnes impliquées sont reconnaissantes d’avoir l’occasion de soutenir nos communautés en ce moment, quand cela compte le plus. »

« Nous sommes fiers de faire équipe avec Mercedes-Benz pour fournir des colis de produits de soins aux travailleurs de la santé de première ligne au Canada en ces temps difficiles. Alors que leur priorité est de nous guérir, notre priorité doit être de les soutenir », déclare Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger. « Il n’y a jamais eu de moment plus important dans l’histoire du Canada pour s’unir et agir, d’où l’initiative #DéroulerVotreGénérosité. »

Au sujet de Produits Kruger s.e.c.

Produits Kruger est le plus grand fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels® et Scotties®. Reconnue comme l’un des meilleurs employeurs dans la région du Grand Toronto au cours des huit dernières années, Produits Kruger emploie environ 2 500 personnes et a de nouveau été nommée parmi les entreprises les mieux gérées au Canada en 2020. Elle exploite huit installations de production en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification FSC® de la chaîne de traçabilité (FSC® C-104904). Pour en savoir plus, visitez www.produitskruger.ca .

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l’entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 46 090 véhicules en 2019. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la sixième année consécutive.

D’autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles sur le site media.mercedes-benz.ca .

Personnes-ressources

Pour de plus amples renseignements sur Mercedes-Benz Canada, veuillez contacter :

Zakary Paget 647 267-5932 zakary.paget@mercedes-benz.ca

Pour de plus amples renseignements sur Produits Kruger, veuillez contacter :

Derek Bathurst 416 560-2179 derek.bathurst@strategicobjectives.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f8cb020-2303-4fc4-9da5-c46e26869cfb