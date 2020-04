Londra, 6 aprile 2020



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) conferma che la propria Assemblea degli Azionisti sarà tenuta il 16 aprile 2020 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, come precedentemente annunciato. A causa delle limitazioni ai viaggi e delle locali restrizioni relative alla possibilità di radunarsi in seguito alla diffusione del COVID-19, è previsto che gli Amministratori esecutivi e non esecutivi partecipino all’Assemblea da remoto. Inoltre, per ragioni di salute e sicurezza, la Società predisporrà adeguate misure per minimizzare eventuali rischi alla salute pubblica legati all’Assemblea e ulteriori misure saranno introdotte nel caso le prescrizioni locali vengano aggiornate. CNH Industrial pertanto si riserva il diritto di modificare le disposizioni pratiche il giorno stesso dell’Assemblea, inclusa la possibilità di rifiutare l’accesso fisico all’incontro, in osservanza alle disposizioni di salute e sicurezza.

Alla luce delle limitazioni sopracitate, la Società non si aspetta che gli azionisti partecipino di persona all’Assemblea. Invece, si raccomanda loro di procedere con sollecitudine a esprimere il loro voto in anticipo, via delega o online. Per ulteriori informazioni relative alla modalità con delega, si rimanda al sito internet della Società, www.cnhindustrial.com .

Gli azionisti saranno comunque in grado di seguire l’Assemblea da remoto. Ulteriori indicazioni a questo riguardo saranno pubblicate in anticipo sul sito internet della Società, www.cnhindustrial.com .

La battaglia globale contro il COVID-19 ha generato un impatto senza precedenti sulle attività economiche, anche nei mercati nei quali opera la Società. In considerazione delle sfide e delle incertezze associate a questa situazione, come misura precauzionale, la Società ha deciso di ritirare la proposta di distribuire un dividendo dall’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti. La Società ringrazia tutti gli azionisti per la loro comprensione e il continuo sostegno durante questo periodo difficile.

