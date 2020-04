MONTRÉAL, 06 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- IPL Plastics Inc. (« IPLP » ou la « Société ») (TSX : IPLP) fait le point sur l’incidence de la Covid-19 sur ses activités et la prochaine assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société actuellement prévue pour le 14 mai 2020.



Incidence de la Covid-19 sur les activités de la Société

L’évaluation de l’incidence de la Covid‑19 continue d’évoluer à mesure que de nouveaux faits et de nouvelles circonstances se présentent. La santé et la sécurité de nos employés étant d’une importance capitale, nous avons rapidement mis en place des mesures appropriées et efficaces pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Nous avons également dû réagir rapidement pour nous conformer à de nombreuses nouvelles mesures réglementaires gouvernementales dans chacun des territoires dans lesquels la Société exerce ses activités et pour ajuster les méthodes de travail en place ou en adopter de nouvelles et coordonner le tout. Ces mesures de restructuration d’entreprise ont été prises pour assurer la santé et la sécurité de nos employés pendant que nous continuons de fournir à nos clients des produits de qualité et sûrs pendant cette crise.

De plus, nous avons mis en place un certain nombre de mesures de planification en cas d’urgence pour maintenir en activité nos 14 usines. Dans les territoires pertinents, nos usines sont considérées comme fabriquant des produits essentiels pour des entreprises essentielles. Bien qu’il soit encore trop tôt pour évaluer l’incidence globale de la Covid‑19 sur nos activités, puisqu’aucune tendance déterminante fiable n’est encore manifeste ou apparente, nous croyons que dans l’ensemble, la pandémie de Covid‑19 et les mesures de confinement connexes annoncées de réduiront la demande globale de nos produits. Si nous avons récemment observé une augmentation de la demande pour certains de nos produits comme les contenants d’emballage alimentaire, nous avons par contre constaté un ralentissement de la demande pour certains de nos autres produits.

Par ailleurs, nous avons pris un certain nombre de mesures de prévention pour nous assurer de maintenir une situation de trésorerie solide, notamment en limitant les dépenses d’investissement et en réduisant les effectifs et d’autres coûts dans les secteurs de l’entreprise où la demande pour certains de nos produits a diminué. Comme nous continuons d’évaluer l’incidence de la Covid‑19, et comme il n’y a aucune certitude quant à la durée des répercussions de cette pandémie et des mesures connexes dans chacun des territoires où nous exerçons nos activités, nous estimons qu’il est prudent de retirer toutes les prévisions formulées antérieurement.

Au 31 mars 2020, la situation de trésorerie de la Société était robuste. Les soldes de trésorerie disponibles totalisaient 240,4 millions de dollars, dont 87,5 millions de dollars au titre des soldes de trésorerie librement disponibles et 152,9 millions de dollars au titre des facilités de crédit de premier rang engagées inutilisées.

Assemblée générale annuelle

Compte tenu des préoccupations actuelles en matière de santé publique liées à l’épidémie de Covid‑19 et afin de respecter les mesures imposées par les autorités gouvernementales sur les rassemblements et la distanciation sociale, la Société a décidé de reporter son assemblée générale annuelle au 23 juin 2020 et de présenter une retransmission en direct sur le Web en plus de la possibilité d’assister en personne à l’assemblée. La Société demande aux actionnaires de consulter, notamment, les directives de l’Agence de la santé publique du Canada ainsi que toute directive provinciale et locale supplémentaire applicable avant de décider d’assister à l’assemblée en personne.

De plus, compte tenu de l’évolution rapide de la situation relative à la Covid‑19, la Société pourrait devoir limiter le nombre de personnes lors de l’assemblée et donc n’admettre que les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir valablement désignés. La Société pourrait ne pas être en mesure d’admettre les actionnaires non inscrits (autres que des actionnaires non inscrits qui se seraient valablement désignés comme fondés de pouvoir) ou encore des invités, des observateurs, des représentants des médias ou d’autres personnes. En outre, la Société pourrait devoir refuser l’accès à tous les actionnaires sur le lieu de l’assemblée si elle le juge nécessaire ou approprié conformément à une recommandation, à une directive, à un décret ou à une ordonnance de toute autorité gouvernementale compétente. La Société continue de surveiller la situation et tiendra les actionnaires informés de manière opportune. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, la Société exhorte les actionnaires à voter par procuration sur les questions soumises à l’assemblée et à participer à l’assemblée uniquement par l’entremise de la diffusion en direct sur le Web. La Société estime que les mesures de précaution qu’elle prend sont adéquates afin de protéger le bien-être de toutes les parties prenantes. Il convient de souligner que la Société pourrait prendre des mesures supplémentaires en lien avec l’assemblée pour répondre à d’autres changements liés à la situation relative à la Covid‑19.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés qui constituent ou pourraient être réputés constituer des « énoncés prospectifs ». Les énoncés prospectifs représentent tous les éléments qui ne sont pas des faits historiques. Plus précisément, les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, les attentes de la Société à l’égard de Covid-19 et de son incidence potentielle sur les produits et le BAIIA ajusté de la Société. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi d’expressions prospectives, comme les termes « être d’avis que », « estimer », « planifier », « prévoir », « anticiper », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « pourrait », « fera » ou « devrait » ou, dans chaque cas, par leur forme négative ou déclinée autrement ou par une terminologie semblable ou, encore, par des analyses portant sur la stratégie, les plans, les objectifs, les événements à venir ou les intentions.

L’information prospective comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans cette information prospective. L’information prospective rend compte des perspectives alors à jour d’IPLP à l’égard des événements futurs formulées en fonction de certains faits et hypothèses significatifs et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes.

L’information prospective est fondée sur certaines attentes, opinions, hypothèses et estimations clés formulées par la Société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances passées, des conditions actuelles et des événements futurs attendus, ainsi que d’autres facteurs que la Société juge appropriés et raisonnables dans les circonstances. Bien qu’IPLP soit d’avis que les attentes, opinions, hypothèses et estimations sur lesquelles cette information prospective est fondée sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à cette information prospective puisque rien ne garantit que de telles attentes, opinions, hypothèses et estimations se révéleront exactes.

Toute l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée entièrement sous réserve de la mise en garde qui précède et rien ne garantit que cette information se révélera exacte, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient donc pas se fier indûment à l’information prospective. Sauf indication contraire ou si le contexte exige une autre interprétation, l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est fournie à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s’engage nullement à la mettre à jour ou à la modifier notamment compte tenu de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l’exige.

À propos d’IPLP

IPLP est un fournisseur de premier ordre de solutions de produits d’emballage durables principalement dans les marchés de l’alimentation, de la consommation, de l’agriculture, de la logistique et de l’environnement, présent au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, en Chine et au Mexique. IPLP compte environ 2 100 employés et possède des bureaux à Montréal et à Dublin. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site Web de la Société au www.iplglobal.com .

